誣告旅美教授陳時奮判刑10月 高虹安上訴明天首開庭

高虹安被陳時奮反控誣告判刑10個月，不服提起上訴，高等法院定9日首度開庭。（資料照）

2025/01/08 19:11

〔記者楊國文／台北報導〕遭停職的前新竹市長高虹安前年控告旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）加重誹謗，檢方不起訴確定，翁達瑞認為高虹安曾返回美國辛辛那提大學修改增補論文，卻告他誹謗，有誣告犯意，自訴反控誣告，高虹安堅稱無誣告犯意，仍被台北地院以告罪判刑10個月；高虹安上訴後，高等法院定9日首度開庭，傳訊兩人出庭。

熟悉憲法法庭運作的法界指出，高虹安涉詐領助理費案，一審被判刑7年4月，經高院法官裁定停止審理並聲請釋憲，目前因大法官僅有8人，尚有7位大法官尚未補滿，將有「裁定不受理」或「暫時擱置」兩種結果，何時審結難以預料。倒是誣告案的案情較單純，很可能4到6個月內審結，高院若仍維持一審判決結果即判刑10月，雖可上訴，由於最高法院是法律審，駁回機會大，可能在2026年選前判決確定，若高虹安有意參選，相當不利。

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陳時奮以筆名「翁達瑞」2022年4月及8、9月間在臉書粉專貼文指出，高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，引用大量資策會的2篇期刊論文卻未引註，被辛大指導教授除名、未列入其學術履歷，高虹安認為所述不實，控告陳時奮涉加重誹謗罪。

北檢將陳時奮處分不起訴確定後，陳向北院提出自訴，反控高虹安涉嫌誣告。

高虹安答辯指出，她提告誹謗的時候，碩士論文尚未被下架，且下架前辛大校方遭受網路匿名騷擾1年多，陳時奮的舉證不能證明下架時間比她提告時間還早，也無法確認下架原因，更不能證明她論文有抄襲問題，下架不代表博士學位被撤銷，「很多知名人士的博、碩士論文，在網路上也找不到，難道他們也被撤銷學位嗎？」

陳時奮回稱，他從未指控高虹安的學位造假，而是指她被指導教授於學術履歷上除名，且不只辛大校方將她的論文下架，商業資料庫上的高虹安博士論文也被下架。

陳時奮說，高虹安2022年8月曾2度返回辛大修改論文內容，增補對資策會的謝詞，論文已經變更過了，但同年9月高虹安告他誹謗時，卻未將此事告知檢方，足以證明高虹安是明知實情還惡意告人，有誣告的犯意。

北院去年8月21日判決，以高虹安涉誣告罪判刑10月，須入獄。高虹安不服，對北院判決結果表示遺憾，上訴高等法院。

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