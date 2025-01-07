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    飛官涉偷窺女同事如廁 被處分退訓、停飛求翻案吞敗

    南部李姓上尉飛官學員在營區涉嫌偷窺女同袍如廁被移送法辦。此為女廁示意圖，與新聞無關。（資料照）

    南部李姓上尉飛官學員在營區涉嫌偷窺女同袍如廁被移送法辦。此為女廁示意圖，與新聞無關。（資料照）

    2025/01/07 21:41

    〔記者鮑建信／高雄報導〕南部李姓上尉飛官學員在營區，涉嫌偷窺女同袍如廁，被移送法辦後交保，空安鑑定等級並列為不及格，遭退訓、停飛處分，他打行政官司求翻案，被高雄高等行政法院駁回。

    據了解，李男為某單位飛行軍官班第75期上尉受訓學員，接受直升機飛行專長訓練。2024年1月3日下午，他在營區女廁所涉嫌偷窺被發現，經憲兵隊製作筆錄後，依妨害秘密罪嫌函送法辦，檢察官開庭偵訊後，下令3萬元交保。

    隔天，隊部召開「臨時空勤人員安全考核會報」，李員空安鑑定等級調降為「C」級不及格，並予以退訓、停飛等懲處。

    李員指出，調降空安鑑定等級時，他所涉妨害秘密罪，尚在檢方調查期間，法院尚未判決有罪，卻被認定行為屬嚴重影響部隊軍譽、有損官箴重大違失，並基於飛安考量，下令他停飛、退訓，於法無據，要求撤銷原處分。

    高高行調查，李男涉犯妨害秘密罪嫌，並非單純違反軍紀，已構成「發現涉及其他違法事件移送法辦屬實者」要件，無待司法機關認定違法情事，因此懲處並無不妥，判決他敗訴，仍可上訴。

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