全達併彥陽爆內線交易 前董事長吳銘雄被搜索、約談

彥陽科技前董事長吳銘雄。（記者陳彩玲攝）

2024/11/27 18:36

〔記者陳彩玲／台北報導〕已停止公開發行的彥陽科技（3429），3年前原本要被全達（8068）收購，但最終破局。檢調查出，時任彥陽董事長吳銘雄，涉嫌將此利多消息透露給親友，且在禁止交易期間購入彥陽股票，擬制性獲利60萬餘元，台北地檢署今發動搜索，並約談吳男等8名被告，晚間訊後均請回。

據了解，彥陽科技在2021年2月25日，曾一度要被全達收購，當時全達在公開資訊觀測站發布重訊，並公告彥陽將繼續經營現有業務，會以經營經驗及資源，拓展營運規模及改善其財務結構，進而提升股東權益，但最終破局收場。後來彥陽於同年9月被IC通路商益登（3048）收購，現已停止公開發行。

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不過，檢調接獲檢舉，彥陽公司董事長吳銘雄，曾把全達要收購的消息告知子公司酩陽公司董事任俊及其妻子劉筑芬，以及親友等人，一行人得知該利多消息後，在禁止交易期間進場買股，擬制性獲利60萬餘元。

台北地檢署檢察官朱家蓉今指揮調查局新北市調查處，前往吳男住家等3處執行搜索，並帶回吳男等8名被告，全案朝違反《證券交易法》內線交易罪偵辦。

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