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    嘉畜所要捉追車咬人遊蕩犬 餵養婦人阻攔恐嚇被送辦

    嘉畜所日前在六腳鄉捕捉追車咬人遊蕩犬，侯婦（中）阻攔還語帶恐嚇，嘉畜所報警提告送辦。（嘉義縣政府提供）

    嘉畜所日前在六腳鄉捕捉追車咬人遊蕩犬，侯婦（中）阻攔還語帶恐嚇，嘉畜所報警提告送辦。（嘉義縣政府提供）

    2024/11/27 15:59

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉發生遊蕩犬追車咬人案件，嘉義縣家畜疾病防治所（簡稱嘉畜所）人員獲報到場捕捉，餵養遊蕩犬的侯姓婦人阻攔並恐嚇、強烈反對捕捉犬隻，嘉畜所「硬起來」報警處理，警方依妨害公務罪嫌將侯婦移送法辦，另餵食衍生的環境髒亂問題移交環保單位處理。

    侯婦遭控，6年前曾飼養約150隻犬隻，因健康因素向嘉畜所求助，由嘉畜所協助媒合逾百隻犬隻認養，還提供疫苗注射、晶片植入、運送犬隻等服務；2年前，侯婦又以飼養近200隻犬隻，要求嘉畜所提供飼料，否則將每天抗議。

    嘉畜所說，餵養人阻攔執法非個別事件，部分餵養人長期占用私人土地養狗，放任犬隻追車咬人，對農作物與設施造成損害，或將死亡犬隻棄置在民眾家門口，甚至曾毆打管制隊員，已對公共安全構成重大威脅，成為當地隱患。

    嘉畜所表示，為減少遊蕩犬造成人犬衝突問題，與居民推出「人犬衝突舒緩專案」，為問題犬隻裝矯正器，將該區域犬隻追車咬人比例降低7成，但部分餵養人不配合，還將矯正器拆除，同一批問題犬隻到市區將店家內兔子籠咬毀。

    嘉畜所表示，近年通報狀況，近7成追車咬人犬隻均為有主犬隻（含餵養），而據縣警察局調查，民眾行車時因動物竄出而導致傷亡狀況頻傳，超過9成為遊蕩犬群聚追車所致。

    嘉畜所表示，部分遊蕩犬餵養人亂倒廚餘、水果餵食犬隻，影響環境衛生，然而可能引來鼬獾、白鼻心等野生動物共食，增加狂犬病傳播危機，呼籲餵養人停止餵養，與政府協力合作，降低遊蕩犬造成的社會困擾。

    部分餵養人餵養遊蕩犬隻，已釀公共安全問題。圖為嘉畜所處理遊蕩犬隻情形。（嘉義縣政府提供）

    部分餵養人餵養遊蕩犬隻，已釀公共安全問題。圖為嘉畜所處理遊蕩犬隻情形。（嘉義縣政府提供）

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