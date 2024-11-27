「傳播小姐」讚男客「這麼強」又反控性侵 法院判無罪

台中地院認為小芳事後回覆訊息「這麼強」、「這麼快」，與游男閒聊，與一般性侵害被害人反應完全不同，判決吳男無罪。 （記者張瑞楨攝）

2024/11/27 15:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕游姓男子去年10月叫來俗稱「傳播小姐」的女子小芳陪伴，小芳卻於事後控告游男性侵害，她強調自己雖收了3萬6000元陪伴費用，但服務僅限於陪伴與唱歌喝酒，不包括性交易，法官卻認為小芳與游男事後各自回家後，游男傳訊息指自己到家了，小芳迅速回答「這麼強」、「這麼快」，完全不提性侵害一事，反而與游男閒聊，與一般性侵害被害人展現的嫌惡感或恐懼反應完全不同，據此判決吳男無罪。

判決書指出，台中地檢署起訴指控游姓男子，去年10月7日清晨3時許，透過經紀人安排俗稱「傳播小姐」的女子小芳（化名），到旅館提供陪伴服務，小芳還在白天陪游男外出，同日下午3時許，兩人又入住旅館，小芳睡著之後，晚間7時許，游男想與小芳性交易，見小芳仍在睡覺，未先將小芳喚醒詢問意願，即出手撫摸小芳，小芳驚醒出言制止，但仍被游男性侵害，小芳於當天晚間9時許離開旅館，中檢依強制性交罪起訴游男。

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台中地方法院審理時，游男答辯說，他有碰到小芳的胸部，但摸胸部是小芳的業務（服務）範圍，小芳沒拒絕，性交易時小芳還配合他，之後兩人各自回家後，他傳訊息告知小芳「到了喔」（指到了自宅），小芳還回覆「這麼強」、「這麼快」，宛如親密男女朋友的回話方式，難以讓人想像小芳曾被性侵害。

小芳則說，游男是她的客人，白天外出後，回到旅館房間唱歌，游男卻講電話太久，她等待時睡著，感覺有人在摸她，她一直抗拒，也有口頭制止，仍被游男性侵害得逞。

小芳強調，她的服務內容主要是陪客人唱歌、喝酒、聊天，一個小時收2000元，不包括性交易與擁抱、親吻、觸碰身體，假設客人一開始就需要從事性交易，那也會有專門提供這種服務的小姐，大約4、5個小時要3萬、4萬元以上，她離開時有收到當天的費用約17小時3萬6000元。

台中地院認為，小芳到醫院驗傷採證，身上無任何明顯外傷，顯與一般性侵害的劇烈肢體拉扯時，可能會產生傷勢的情形相異，另外，游男向小芳傳訊息，指自己已經到家，小芳立即回覆「這麼強」、「這麼快」，不僅完全未提及被游男性侵害一事，反而與游男正常閒聊，而衡諸常情，一般性侵害被害人，對加害人理應避之惟恐不及，並展現出嫌惡感或恐懼感，小芳卻沒有對游男提出任何質疑、非難，顯與一般被害人反應不同，說詞難以採信，游男被控性侵害難以證明，判決吳男無罪，檢方可上訴。

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