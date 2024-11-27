為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    他外送毒品不法所得277萬 「Coffee Panda」年里程12萬公里

    警方查扣K毒、毒咖啡包等各項毒品，黑市值破千萬。（記者徐聖倫翻攝）

    警方查扣K毒、毒咖啡包等各項毒品，黑市值破千萬。（記者徐聖倫翻攝）

    2024/11/27 15:43

    〔記者徐聖倫／新北報導〕38歲張姓男子長期在新北市販售毒咖啡包，自己當外送司機，1年多來被買家暱稱為「Coffee Panda」，累計里程數高達12萬公里，不法所得277萬元。新北市刑警大隊長期蒐證，昨在三重將張男逮捕，並搜出毒咖啡包4755包、K他命4公斤，被依法送辦並遭聲押獲准。

    據了解，張男去年10月份接觸毒品買賣，透過網路投放廣告，並標榜「客戶至上、送貨到家」，同月購入一輛里程數不到1萬公里的休旅車，自己當外送司機送貨。張男主打隨叫隨到、薄利多銷策略，生意興隆的同時也被警方盯上。

    新北市刑大月前逮獲向張男購毒的買家，以此為本向上溯源，查出張男據點三重，外送範圍主要在北北基桃，而最遠曾送貨到高雄，時有1天跑300至400公里的紀錄。警方循線鎖定張男據點，昨日派員埋伏，順利逮獲正要出門送貨的張男。

    警方在張男住處搜出K毒4公斤、毒咖啡包4755包、搖頭丸11包、卡西酮粉末近3公斤等多項證物，總市值破千萬。警方發現，他的休旅車1年開了約12萬公里，另統計張男1年多來不法所得約277萬元，偵破這起毒品案，順利瓦解一條毒品供應鏈。

    警詢後，依毒品罪嫌將張男移送新北地檢署複訊，檢方訊後向法院聲押獲准。新北市刑大大隊長蕭瑞豪呼籲，販毒涉刑法將面臨7年以上徒刑，併科千萬罰金，民眾切勿以身試法，更不要拿自己的健康開玩笑。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    張男的汽車里程數1年超過12萬公里。（記者徐聖倫翻攝）

    張男的汽車里程數1年超過12萬公里。（記者徐聖倫翻攝）

    警方逮獲張男並法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    警方逮獲張男並法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播