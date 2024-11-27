他外送毒品不法所得277萬 「Coffee Panda」年里程12萬公里

警方查扣K毒、毒咖啡包等各項毒品，黑市值破千萬。（記者徐聖倫翻攝）

2024/11/27 15:43

〔記者徐聖倫／新北報導〕38歲張姓男子長期在新北市販售毒咖啡包，自己當外送司機，1年多來被買家暱稱為「Coffee Panda」，累計里程數高達12萬公里，不法所得277萬元。新北市刑警大隊長期蒐證，昨在三重將張男逮捕，並搜出毒咖啡包4755包、K他命4公斤，被依法送辦並遭聲押獲准。

據了解，張男去年10月份接觸毒品買賣，透過網路投放廣告，並標榜「客戶至上、送貨到家」，同月購入一輛里程數不到1萬公里的休旅車，自己當外送司機送貨。張男主打隨叫隨到、薄利多銷策略，生意興隆的同時也被警方盯上。

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新北市刑大月前逮獲向張男購毒的買家，以此為本向上溯源，查出張男據點三重，外送範圍主要在北北基桃，而最遠曾送貨到高雄，時有1天跑300至400公里的紀錄。警方循線鎖定張男據點，昨日派員埋伏，順利逮獲正要出門送貨的張男。

警方在張男住處搜出K毒4公斤、毒咖啡包4755包、搖頭丸11包、卡西酮粉末近3公斤等多項證物，總市值破千萬。警方發現，他的休旅車1年開了約12萬公里，另統計張男1年多來不法所得約277萬元，偵破這起毒品案，順利瓦解一條毒品供應鏈。

警詢後，依毒品罪嫌將張男移送新北地檢署複訊，檢方訊後向法院聲押獲准。新北市刑大大隊長蕭瑞豪呼籲，販毒涉刑法將面臨7年以上徒刑，併科千萬罰金，民眾切勿以身試法，更不要拿自己的健康開玩笑。

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張男的汽車里程數1年超過12萬公里。（記者徐聖倫翻攝）

警方逮獲張男並法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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