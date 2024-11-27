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    雲林地方聞人黃村逝世 隆重舉辦告別式

    黃村上月13日逝世，今上午家屬舉辦告別式。（記者李文德攝）

    黃村上月13日逝世，今上午家屬舉辦告別式。（記者李文德攝）

    2024/11/27 14:47

    〔記者李文德／雲林報導〕曾在雲林叱吒一時的黃村上月逝世享年58歲，家屬今（27）日選定在虎尾高鐵特定區舉辦告別式，上千名黑衣及各級行政機關、民意代表到場弔唁。由於告別式會場選在高鐵站前，腹地廣大。轄區警方也動用近百名人力蒐證，告別式場面哀榮。

    黃村生前交遊廣闊，加上其胞弟、雲林縣議長黃凱操持後事，盡親兄弟情誼，場面聲勢浩大，各級行程機關、民意代表都出席弔唁，總統府國策顧問黃銘得、立法院長韓國瑜等出席。由於多方知名人物到場致哀，轄區分局派近百名警力到場，在進出口及路口進行路檢、蒐證等防制勤務。

    雲林縣長張麗善代黃村家屬念致謝詞，文中感謝各方好友陪黃村走完人生最後一哩路；韓國瑜表示，黃凱與哥哥感情非常好，知道哥哥的肝不好，甚至捐肝給胞兄，可看出來兄弟情誼。

    黃凱表示，哥哥平常待人處事受人肯定，也時常投入社會公益，在朋友的印象中重情重義，談及對於家人的照顧和疼惜，黃凱忍不住哽咽、流淚。

    黃村2009年涉案入獄，2019年6月假釋前第3天，其父病故，讓闖蕩一生的黃村有感於人生無常，他遵囑父親遺願要「好好做人」。5年來黃村開啟他人生的下半場，投入慈善公益，行事低調，鮮少出現公眾場合，上月13日因病過世享年58歲。

    胞弟、雲林縣議長黃凱（右2）為哥哥操持後事。（記者李文德攝）

    胞弟、雲林縣議長黃凱（右2）為哥哥操持後事。（記者李文德攝）

    立法院長韓國瑜出席致哀。（記者李文德攝）

    立法院長韓國瑜出席致哀。（記者李文德攝）

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