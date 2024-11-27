拒配合酒測也重罰 新北駕駛3度拒測罰108萬元、禁考駕照13年

新北市交通事件裁決處今（27）日公布酒駕累犯名單。（新北裁決處提供）

2024/11/27 14:20

〔記者黃子暘／新北報導〕酒駕行為可能造成自身與他人嚴重生命財產損失，新北市交通事件裁決處今（27）日公布酒駕累犯名單；裁決處指出，其中，駕駛人梁民鋒自2022年3月7日起合計拒絕酒測3次，遭禁考駕照13年，罰鍰108萬元，移送強制執行。裁決處呼籲，酒駕拒絕配合酒測並不能規避處罰，拒測初犯就罰18萬、吊銷駕駛執照3年、吊扣車輛牌照2年，請勿心存僥倖。

裁決處表示，這次酒駕累犯名單共有32人，第2次累犯者共10人，第3次以上累犯者共17人，另酒駕拒測累犯第2次累犯者共4人，3次者1人；統計顯示，新北市今年1至10月酒駕違規累犯件數計798件，比去年同期的1059件減少261件，減少幅度達24%；另今年1至10月酒駕違規拒測件數計415件，較去年同期的450件減少35件，減少幅度達7.7%，違規情形較去年有明顯下降趨勢。

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裁決處說明，部分酒駕民眾以為拒絕配合酒測就可以躲過處罰，其實現行法規針對拒測違規，初犯即處以18萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照3年、吊扣車輛牌照2年處分；屢次累犯依違規次數累加罰鍰金額，每次皆依前次罰鍰金額加罰18萬元，並加重禁考駕照5年，若拒測逃逸而致人受傷或死亡，則永久吊銷駕照並沒入車輛不得領回。

裁決處指出，市府持續針對餐飲營業場所密集路段、易發生酒駕時間、地點強力執法，若駕駛人遇警方實施酒測路檢，務必遵照指揮配合酒測，切勿駕車加速逃逸，否則不僅可能造成更嚴重的事故，也會受到更嚴厲的處罰及刑責。

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