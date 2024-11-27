6大系統鎖定喪屍煙彈執行第11波安居緝毒 1個月查獲1萬586顆

行政院院長卓榮泰今參加刑事局「第11波安居緝毒專案」成果記者會，聽取偵破個案案情說明。（記者邱俊福攝）

2024/11/27 14:55

〔記者邱俊福／台北報導〕時下流行於年輕族群的新興毒品「喪屍煙彈」依托咪酯，造成2警死亡，對治安危害巨大，行政院今正式將依托咪酯列為第二級毒品。高等檢察署整合6大緝毒系統，自上月1日至本月9日執行第11波「安居緝毒專案」行動，以「喪屍煙彈」為重點掃盪目標，破獲的各類毒品案件中，依托咪酯查獲225.6公斤，製造工廠及分裝場76座，煙彈1萬586顆，包括警政署保安第三總隊第二隊攔下135公斤依托咪酯走私入境，也是目前破獲的全台最大宗依托咪酯案。

警政署統計，這次行動專案，在檢、警、調、憲、海巡及關務機關6大緝毒系統通力合作下，共查獲毒品犯嫌2313人，其中製造運輸販賣毒品1088人，羈押被告218人，另外，各級毒品查獲量達4160公斤。行政院院長卓榮泰主持成果記者會，要求各單位以斷源、斷貨、斷管道的全面性防毒網絡緝毒策略及查緝行動，建構人民安居環境。

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破獲的重要案件中，保三總隊分析曾進口化學品的貿易公司，發現上月8日一件自印度空運來台的貨物，送抵高雄市小港機場前的預報重量65公斤，抵達後更正為265公斤，差距極大，極為可疑，經透過X光開櫃查驗，果見進口貨物的9個化學桶底層，皆夾藏有以貼紙為特定標示的不明粉末袋，經鑑定確認為「依托咪酯」，總計27袋、重達135公斤。

警方經以貨追查，上月11日在高雄仁武交流道附近的交流道的超商埋伏，34歲男子葉幸德出面收貨、驗貨，遭警方當場逮捕，經再往葉男住家搜索，起獲貨物報關文件與印信，以及K他命、安非他命等贓證物。

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警訊中，平時打零工的葉男表達是收取20萬酬勞，負責收貨、驗貨，誤以為僅是藥品，不知是毒品。經依毒品罪嫌移送橋頭地檢署，檢方複訊後聲押獲准。而此案查獲的「依托咪酯」可製成135萬顆「喪屍煙彈」，市價高達27億元。

另刑事局偵三大隊第三隊則在花蓮縣秀林鄉，破獲一個藏身民有部落的安非他命製毒工廠，逮捕男子林家慶、鄭戎靜2嫌到案，查扣成品、半成品與原料逾300多公斤，初估可製作百公斤以上安毒，市價逾2億元，檢方將2嫌聲押獲准。

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警方從進口貨物的9個化學桶底層，起獲依托咪酯27袋、重達135公斤。（記者邱俊福翻攝）

警方從進口貨物的9個化學桶底層，起獲依托咪酯27袋、重達135公斤。（記者邱俊福翻攝）

警方經透過X光開櫃查驗，發現化學桶內可見依托咪酯（淺色）、化學酸（深色）。（記者邱俊福翻攝）

男子葉幸德被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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