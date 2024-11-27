法律系畢業生告白被拒怒揮13刀殺害男同學 二審維持無期徒刑

黃男（右二）表白被拒憤而殺死男同學，是台灣第一起國民法官參與審理案件，民事一審判決應賠償737萬餘元，刑事一審與二審都判處無期徒刑。（記者張瑞楨翻攝）

2024/11/27 12:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕發生於2022年10月間，台中市23歲東海大學法律系畢業的黃姓男業務員，向施姓男業務員（大學同學）告白被拒絕，他躲在施男房間內，持刀刺殺施男13刀殺害，這是台灣第一起國民法官審理案，台中地方法院國民法官參與審理庭於去年底（2023年）判處黃男無期徒刑，另外，民事庭判決應賠償737萬餘元，刑事部分，黃男上訴二審，高等法院台中分院今天駁回，維持無期徒刑，可再上訴三審。

這起台灣首宗國民法官參與審理案，黃男的律師聲請量刑鑑定，審理程序延後約1年，至去年底才判決，判決書指出，死者施男、被告黃男（23歲），案發時都是剛從東海大學畢業不久的年輕人，兩人是同學，大學時期就已經認識，兩人畢業後成為直銷的上下線，黃男向施男告白被拒絕，2022年10月19日，黃男買兩把牛肉料理刀潛入施男租屋處，但施男沒回去。

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翌日（20日）晚間，黃男再次潛入，施男返回後發生爭執，黃男持刀猛刺施男13刀致死，再打電話報警，辯護律師主張，黃男有精神疾症，法官應思考治療及回歸社會可能性；死者家屬則激動落淚不捨痛失至親，檢察官建請判處無期徒刑。

國民法官參與審理庭沒有採信過失致死之說，且認為黃男是基於警察很容易就會查到他，情勢所迫才留在現場，自首顯非真誠悔悟，亦不符減刑條件，黃男沒有智能障礙，也不見他有主動治療的動機，據此判決無期徒刑，黃男上訴二審，今天被高等法院台中分院駁回。

至於民事部分，死者的父母親索賠各403萬餘元與399萬餘元，包括各300萬元與265萬餘元的精神撫慰金，其餘為扶養費、殯葬費等，合計共802萬餘元，黃男答辯時否認故意殺害施男，他仍辯稱是意外刺傷、割傷施男。

台中地方法院不採信意外之說，針對精神慰撫金部分，法官強調，死者父母親忍受白髮人送黑髮人痛苦，精神上所受打擊難以平復，黃男與死者施男並無何糾紛、仇恨，因其個人情緒因素，無法接受被施男疏遠，即殘忍加以殺害，導致死者與父母親天人永隔，心情難以釋懷，永久無法磨滅之傷痛，認為黃男應賠償死者父母親各250萬元，加上喪葬等費用，判決應各賠償父母親353萬餘元與384萬餘元，合計737萬餘元，可上訴。

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