小情侶懷孕產子怕被駡 竟把剛出生的女兒丟果園

小情侶懷孕產子怕被駡，在家中產下女兒後，發現女兒死亡竟直接丟棄林園區某果園。（資料照）

2024/11/27 11:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕21歲謝姓大學生及19歲許姓女專科生交往多時，去年9月，許女發現自己懷孕，她擔心會被家人駡不敢說，竟於廁所產下女嬰後，看到女嬰氣息微弱死亡，謝、許兩人把女兒用塑膠袋打包拿去林園區一處果園棄置，法官依過失致死和遺棄屍體罪各判兩人徒刑9月和10月，另宣告緩刑2年。

判決指出，謝男就讀某科技大學，許女為某大專建教生，雙方父母都知道2人交往多年，但不知道他們在苓雅區租屋同居；去年9月，許女發現自己懷孕，她擔心被家人駡，一直不敢說，也沒去產檢。

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今年3月，許女出現產兆，她在租屋處廁所生產時，女兒頭部經過產道時被擠壓，導致頭部右頂骨線形骨折，更因產傷加重而致腦腫，出現心跳、呼吸變弱情況，許、謝兩不敢把女兒送醫，導致女兒剛出生沒多久就死亡，兩人見女兒死掉，直接拿毛巾包裹，裝進塑膠袋裡，再一起騎車到林園區某果遠丟棄。

警方獲報後以車追人，查出摩托車騎士為21歲謝姓大學生，前往謝男林園區住家，經由父母代為聯繫謝男，警方約謝、許姓女友在同居處附近碰面，2人見到警方立即承認棄屍。

高雄地方法院審理時，法官認為許、謝兩人未及時將剛出生的女兒送醫救治，導致女兒傷重死亡，加上女兒死亡後又未妥善處置，竟直接拿去果園棄置，因此依過失致死和遺棄屍體罪各判兩人徒刑9月和10月，但考量兩人沒有前科，因一時未能深思熟慮釀憾事，另宣告兩人緩刑2年，但須提供100小時義務勞務。

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