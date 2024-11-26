11/26 大樂透頭獎1注獨得！ 1億彩金獎落北市 今彩539頭獎開2注

11月26日開獎的第113000108期大樂透頭獎開出1注；第113000284期今彩539頭獎開出2注。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/11/26 22:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕11月26日開獎的第113000108期大樂透頭獎，由台北市中山區民生東路二段91號1樓「恭喜商行」開出；第113000284期今彩539頭獎開出2注，由台中市西區安龍里林森路208號1樓「李師父彩券行」、新竹縣湖口鄉文化路41號1樓「陽益彩券行」開出。

第113000108期大樂透中獎號碼「11、40、42、45、47、49。特別號：「27」，頭獎1注中獎，可得1億元；二獎摃龜；參獎共39注中獎，每注可得5萬1042元；肆獎共77注中獎，每注可得1萬6619元；伍獎共1607注中獎，每注可得2000元；陸獎共2130注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2874注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7828注中獎，每注可得400元。

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第113000108期49樂合彩中獎號碼為「11、40、42、45、47、49」，四合5注中獎，每注可得20萬元；三合共162注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3432注中獎，每注可得1250元。

第113000284期今彩539中獎號碼為「01、05、11、27、29」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共260注中獎，每注可得2萬元；參獎共8674注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9499注中獎，每注可得50元。

第113000284期39樂合彩中獎號碼為「01、05、11、27、29」，四合10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共367注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3027注中獎，每注可得1125元。

第113000284期3星彩中獎號碼為「417」，壹獎共76注中獎，每注可得5000元。

第113000284期4星彩中獎號碼為「0254」，壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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