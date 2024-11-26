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    「88會館」郭哲敏1億交保檢抗告成功 地院明下午14:30開庭

    「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

    「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

    2024/11/26 21:18

    〔記者王定傳／台北報導〕新北地院審理「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站及地下匯兌案，合議庭上月認定郭哲敏和親信張旭昇無羈押必要，裁定郭哲敏5000萬元、張旭昇500萬元交保，檢方抗告成功，高等法院撤銷發回更裁，新北地院改裁定郭以1億元、張1千萬元交保，檢方2度抗告，高等法院今再度撤銷發回更裁，新北地院訂於明下午2時30分開庭。

    高院裁定指出，郭哲敏、張旭昇2人，先前均有逃亡事實，在國外亦有相當資力與生活條件，再次逃亡可能性甚高，新北地院裁定命郭、張各以1億元、1千萬元交保，均限制出境、出海及住居，並施以電子監控等替代處分，是否足以擔保2人絕無逃亡可能，不無疑問。

    此外，郭、張2人之間，以及張與其他同案被告之間，是否無串證可能，新北地院原裁定並未妥適說明，亦有不當。

    這不是郭哲敏涉案被押後第一次交保，他因涉地下匯兌、洗錢等案，卻在搜索前逃出國，檢調去年將他從泰國解送回台，聲押禁見獲准，去年11月追加起訴後，合議庭裁定將郭、張2人羈押禁見，2人直到今年4月才獲交保，檢方隨即抗告成功，兩人5月再度被羈押，直至11月，合議庭認為兩人已無羈押必要，再次裁定交保；檢方又抗告成功，新北院於11月18日裁定兩人保金各加一倍，郭哲敏1億元、張旭昇1千萬元交保。

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