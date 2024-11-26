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    首頁　>　社會

    大甲人「照」過來！大甲地區科技執法12月1日啟用

    大甲區中山路與育英路科技墸法將於12月1 正式啟用。（大甲警分局提供）

    大甲區中山路與育英路科技墸法將於12月1 正式啟用。（大甲警分局提供）

    2024/11/26 09:39

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府警察局為增進交通安全爭取，在台中市易肇事路口新建置27處路口科技執法設備，其中一處即位在大甲區中山路與育英路口，將於12月1 正式啟用執法，大甲警分局提醒民眾注意，以免違規受罰。

    大甲警分局表示，根據台中市交通事故統計數據及肇因分析，大甲區中山路為聯絡大甲區與周邊地區的交通要道，育英路上又有大甲國小，人車流量大，屬高肇事路段，經評核後擇定於大甲區中山路與育英路口新建置科技執法設備，透過科技執法設備全天候不間斷運作及警示效果，針對該路口「闖紅燈」、「跨越雙白線」及「不依標線標誌指示行駛」等重大違規進行偵測採證，再由員警審核後舉發。

    大甲警分局長謝建國表示，科技執法的啟用，顯示大甲區交通管理邁入新的里程碑，大甲分局將持續優化該系統功能，並根據執法成效進行調整，致力於打造更安全、便捷的道路交通環境，讓市民在道路上行走時能夠更加安心。

    針對科技執法的啟用，大甲分局也透過各種管道加強宣導，讓民眾了解並遵守相關的交通規範。另為了提醒用路人遵守交通規則，於大甲區中山路與育英路均有警示標誌及告示牌面，以提醒市民朋友此處執行科技執法動態偵測違規進行取締，強調警察執法目的不是為了要開罰單，而是要讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，避免發生交通事故，保護自己與他人的生命財產安全，營造更優質的生活環境。

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