瞞妻在外偷生子，竹科老董遭求償200萬。（情境照）

2024/11/26 08:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕從台北來新竹開科技公司董事長張男，沒多久就跟妻子吵著要離婚，更以拒付生活費為由逼離，事後妻子赫然發現，原來張男背著她在外與小三偷生2個孩子，推算出生時間夫妻還沒離婚，憤而提告求償200萬元，新竹地院判賠40萬。

23年前結婚育有2女的陳女說，103年先生張男設立科技公司並於新竹設立工廠後，時常晚歸，其後又稱工作疲累無法返回台北住家，夫妻二人因此聚少離多。

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張男於107年表示想要離婚，然因她無法接受而作罷，其後於109年間再次提出離婚要求，並以如不離婚即拒絕支付生活費為由要脅，她迫不得已於109年11月登記離婚。

去年7月她經友人告知，始知先生與李女共同育有2名子女，依小孩年齡推算應係於106年至107年間出生，意即被告2人係於她婚姻關係存續中生育子女，至此始知被告2人的外遇關係，深感痛心、憤慨不已，造成心理嚴重創傷而夜不成眠，導致子宮、卵巢及胸部等部位陸續出現腫瘤，並經醫師診斷有自律神經失調問題。憤而對二人求償200萬元。

法官認為，由於陳女未能舉證證明，小三與人夫交往當時知悉或可得而知張男為有配偶之人，因此不需負損害賠償責任。張男說先前已經答應給前妻600萬，不需再負擔賠償責任，但法官認為那是離婚協議，與本案無關。

至於張男明知自己為已婚身分，猶與李女發生婚外情甚且生育子女，已違反倫理規範及社會善良風俗，嚴重破壞妻子對婚姻之信賴及家庭之穩定，致妻子受有精神上痛苦，其情節顯屬重大，判賠前妻40萬元。

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