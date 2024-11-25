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    內科情殺案被害女已婚 「恐怖小王」持刀猛砍曾辱罵她「比妓女還不如」

    警方壓制逮捕宿男。（記者王冠仁翻攝）

    警方壓制逮捕宿男。（記者王冠仁翻攝）

    2024/11/25 17:05

    〔記者王冠仁／台北報導〕48歲蔡姓女子是有夫之婦，但她輾轉認識52歲宿姓男子發展婚外情，卻發現宿有暴力傾向，交往期間至少二度對她拳腳相向，還罵她「賤女人比妓女還不如」，因此下定決心要與宿分手。沒想到，宿在今天埋伏於蔡住家附近，見她出現上前談判未果，當街拿出一把長約20公分的尖刀攻擊她；蔡雖然送醫途中一度命危，但經急救後目前已恢復生命跡象。

    據了解，由於宿知道蔡女的工作地點與住處，也掌握其作息，他今早在蔡女住家附近埋伏，等到11時許見到蔡現身，忽然上前將其攔下要談判，但蔡不願多談，宿不滿，隨即拿出一把預藏的尖刀向蔡猛刺、揮砍，導致蔡右胸被刀刺傷，上腹部、左手肘及左前臂各一處刀傷，倒臥血泊失去意識，送醫期間還一度命危。

    宿犯案後雖然沒有落跑，還拿刀刺向自己胸部自殘，但傷勢極淺；他犯案後在現場流連，隨即遭警方壓制逮捕。宿落網後情緒激動、憤恨不平，對於相關案情、細節都不願交代。

    根據法院判決，蔡女結婚後又輾轉認識宿男，交往後發現宿有暴力傾向的「恐怖真面目」，嚇得在去年3月向丈夫訴說此事，還說不會再與宿有瓜葛。不過，宿疑似不願被甩，死纏爛打，要與蔡相約談判。

    去年7月，當天蔡在美容院剪髮耗費不少時間，宿等的不耐煩，雙方碰面前就在電話中起爭執。蔡隨後前往宿的住處，兩人再次為了蔡剪頭髮的事情吵架，沒想到宿居然對她掐頸，還伸手將她推出家門；推擠當中蔡女手機不慎滑落在屋內，但宿不讓她拿，關上房門後還將她的手機摔壞。

    去年9月，蔡、宿兩人為了上次衝突，再次到宿的住處談判。沒想到，宿又伸手掐她頸部，還要她交出手機打電話給丈夫；她不願，躲到廁所角落，宿還強壓在其身上，再拉她頭髮去撞地板，恐嚇她敢出聲求救就要叫她家人來幫忙收屍。蔡多次昏去再醒來，直到宿力竭才讓她離開，但事後又打電話罵她「賤女人比妓女還不如」。

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