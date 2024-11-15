為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    驚！預拌混凝土車闖紅燈閃避機車擦撞翻覆 水泥流滿地

    預拌混凝土車闖紅燈擦撞機車後急轉翻覆，水泥流滿地，畫面怵目驚心。（中埔警分局提供）

    預拌混凝土車闖紅燈擦撞機車後急轉翻覆，水泥流滿地，畫面怵目驚心。（中埔警分局提供）

    2024/11/15 15:29

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉台18線與大義路口處，今天中午發生預拌混凝土車闖紅燈擦撞機車急轉彎翻覆事件，車上所載運水泥溢流地面，一度影響交通，幸預拌混凝土車司機與機車騎士都只受輕傷，詳細肇事原因正由警方調查釐清中。

    中埔警分局指出，今天中午11時26分許，在嘉義縣中埔鄉台18線與大義路口處，由30歲邱姓男子所駕駛的預拌混凝土車沿台18由線東往西方向行駛，行經路口時燈號剛轉為紅燈，邱某疑闖紅燈時，見到大義路上有部普通重型機車騎到路口，為閃避機車而失控翻覆，並撞上對向車道路旁圍籬，緊急閃避時仍擦撞到這台機車，致騎士人車倒地。

    警方說，邱姓駕駛左腳輕微擦挫傷，意識清楚，自行脫困，未送醫；53歲歐陽姓女騎士為左腳輕微擦挫傷，經送往醫院就醫，所幸並無大礙，案經警方調查，雙方酒測值為0。

    預拌混凝土車翻覆後，車上的水泥流了出來，警方到場封閉外車道進行清理，由於該路口車水馬龍，經員警指揮疏導，維持行車順暢。

    中埔分局呼籲，請駕駛朋友切勿闖紅燈、超速及其他違規行為，務必遵守交通安全規則，也要尊重其他用路人的路權安全，避免交通事故憾事發生。

    預拌混凝土車闖紅燈擦撞機車後急轉翻覆。（中埔警分局提供）

    預拌混凝土車闖紅燈擦撞機車後急轉翻覆。（中埔警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播