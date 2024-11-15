驚！預拌混凝土車闖紅燈閃避機車擦撞翻覆 水泥流滿地

預拌混凝土車闖紅燈擦撞機車後急轉翻覆，水泥流滿地，畫面怵目驚心。（中埔警分局提供）

2024/11/15 15:29

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉台18線與大義路口處，今天中午發生預拌混凝土車闖紅燈擦撞機車急轉彎翻覆事件，車上所載運水泥溢流地面，一度影響交通，幸預拌混凝土車司機與機車騎士都只受輕傷，詳細肇事原因正由警方調查釐清中。

中埔警分局指出，今天中午11時26分許，在嘉義縣中埔鄉台18線與大義路口處，由30歲邱姓男子所駕駛的預拌混凝土車沿台18由線東往西方向行駛，行經路口時燈號剛轉為紅燈，邱某疑闖紅燈時，見到大義路上有部普通重型機車騎到路口，為閃避機車而失控翻覆，並撞上對向車道路旁圍籬，緊急閃避時仍擦撞到這台機車，致騎士人車倒地。

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警方說，邱姓駕駛左腳輕微擦挫傷，意識清楚，自行脫困，未送醫；53歲歐陽姓女騎士為左腳輕微擦挫傷，經送往醫院就醫，所幸並無大礙，案經警方調查，雙方酒測值為0。

預拌混凝土車翻覆後，車上的水泥流了出來，警方到場封閉外車道進行清理，由於該路口車水馬龍，經員警指揮疏導，維持行車順暢。

中埔分局呼籲，請駕駛朋友切勿闖紅燈、超速及其他違規行為，務必遵守交通安全規則，也要尊重其他用路人的路權安全，避免交通事故憾事發生。

預拌混凝土車闖紅燈擦撞機車後急轉翻覆。（中埔警分局提供）

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