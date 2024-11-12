國防部多人受害 資通電軍少校參謀官吸金2億多判刑

少校監察參謀官鞠琮麟等人，假藉投資化妝品，涉嫌吸金2億多元，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2024/11/12 12:24

〔記者鮑建信／高雄報導〕國防部新店資通電軍指揮部督察室少校監察參謀官鞠琮麟，被控與子妻郭侑旻、同袍郭政綱等人，假藉投資化妝品名義，招攬軍中同僚、退役軍人參與，涉嫌吸金2億多元，高等法院高雄分院上午宣判，依違反銀行法，判處2年至4年不等徒刑。

判決書指出，文告鞠琮麟、郭侑旻為夫妻關係﹔郭政綱為郭侑旻之胞弟。鞠自2019年任台北新店國防部資通電軍指揮部督察室擔任少校監察參謀官，郭政綱也任軍職。

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鞠琮麟等人明知非銀行不得經營收受存款、投資、吸收資金等業務，竟因郭侑旻在某知名化妝品公司任職，共謀經營非法收受存款業務，由鞠設立「愛拼才會贏2‧0」LINE社群，1年期購入化妝品資金50萬元，每月可得利潤25000元，節慶搶購化妝品資金10萬元，每月可獲3000到12000元不等的高額利潤。

鞠男等人自2016年開始經營，直到2020年被投資人檢舉曝光，招攬軍中同僚、退役軍人、親友共43人投入資金，計吸金2億2千萬元。

高雄高分院依違反銀行法，判處鞠徒刑4年、郭婦徒刑3年8月、郭男徒刑2年，刑度與原審差不多，仍可上訴。

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