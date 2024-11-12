為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國防部多人受害 資通電軍少校參謀官吸金2億多判刑

    少校監察參謀官鞠琮麟等人，假藉投資化妝品，涉嫌吸金2億多元，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    少校監察參謀官鞠琮麟等人，假藉投資化妝品，涉嫌吸金2億多元，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    2024/11/12 12:24

    〔記者鮑建信／高雄報導〕國防部新店資通電軍指揮部督察室少校監察參謀官鞠琮麟，被控與子妻郭侑旻、同袍郭政綱等人，假藉投資化妝品名義，招攬軍中同僚、退役軍人參與，涉嫌吸金2億多元，高等法院高雄分院上午宣判，依違反銀行法，判處2年至4年不等徒刑。

    判決書指出，文告鞠琮麟、郭侑旻為夫妻關係﹔郭政綱為郭侑旻之胞弟。鞠自2019年任台北新店國防部資通電軍指揮部督察室擔任少校監察參謀官，郭政綱也任軍職。

    鞠琮麟等人明知非銀行不得經營收受存款、投資、吸收資金等業務，竟因郭侑旻在某知名化妝品公司任職，共謀經營非法收受存款業務，由鞠設立「愛拼才會贏2‧0」LINE社群，1年期購入化妝品資金50萬元，每月可得利潤25000元，節慶搶購化妝品資金10萬元，每月可獲3000到12000元不等的高額利潤。

    鞠男等人自2016年開始經營，直到2020年被投資人檢舉曝光，招攬軍中同僚、退役軍人、親友共43人投入資金，計吸金2億2千萬元。

    高雄高分院依違反銀行法，判處鞠徒刑4年、郭婦徒刑3年8月、郭男徒刑2年，刑度與原審差不多，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播