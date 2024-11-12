跟家人吵架心情差 他竟拿剪刀隨機攻擊路人

張男拿剪刀外出隨機攻擊路人。（記者王冠仁翻攝）

2024/11/12 11:36

〔記者王冠仁／台北報導〕45歲張姓男子因為跟家人吵架心情不好，居然拿著1把剪刀，跑到台北市關渡宮外美食廣場，隨機攻擊另外1名互不相識的45歲林姓男子頭部，導致他頭部受到撕裂傷、血流不止。張男犯案後遭其他熱心民眾合力壓制，轄區警方也火速趕到將其逮捕，並依殺人未遂罪嫌送辦。

警方調查，本月7日晚上，林姓男子與親友在台北市知行路關渡宮對面美食廣場參加親子聚會；當天深夜11時許，張姓男子忽然現身，他不認識林男，卻跑去向他借手機。林男見他神色怪異，拒絕借手機，沒想到他忽然拿起手上的剪刀朝林男頭部攻擊。

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林男遇襲流血，痛得大叫，現場群眾見狀，發現張男手持剪刀攻擊林男，隨即合力將張男壓制並報警。

警方趕到現場將張男上銬逮捕，並查扣他用來犯案的1把剪刀。他聲稱因為與家人吵架，心情不好，才會拿著剪刀外出隨機傷人洩憤。

警方說，林男頭部受到撕裂傷，幸虧經救護人員包紮、送往醫院救治後，沒有生命危險。

北投分局呼籲，持刀傷人為法所不容，民眾切勿以身試法；警方將加強轄區巡守，維護民眾生命安全。

張男被警方上銬逮捕。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣張男犯案用的剪刀。（記者王冠仁翻攝）

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