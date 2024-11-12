強摟女學生挨罰6萬、公布姓名 補習班老師抗罰敗訴

補習班老師多次強摟女學生、靠近臉部、撫摸背部，被地方政府裁罰6萬元並公布姓名，他不服，提告抗罰；法院指他提告無理由，判決敗訴。示意圖。（資料照）

2024/11/12 11:47

〔記者溫于德／台北報導〕前年3至4月間，一名補習班男老師多次強摟女學生、靠近臉部、撫摸背部，被地方政府認定違反兒少法，決定處以最低罰鍰6萬元並公告姓名，老師不服，提告抗罰。台北高等行政法院地方訴訟庭依勘驗畫面等證據，認老師提告無理由，判決敗訴；可上訴。

老師主張，他長年擔任補習班老師，女學生自幼就在補習班內補習，師生認識多年已有一定的交情，後來女學生就讀高中雖未繼續找他補習，仍會向他請教課業問題。

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前年3月29日，老師說他得知女學生因家中有長輩過世而心情低落，因此他以較輕鬆的方式進行互動，為的是讓女學生從悲傷中轉移焦點，他也只有觸碰女學聲的背部、肩部，以表達鼓勵、關懷之意，並沒有性意涵。

況女學生事後並未對老師提出性騷擾指控，還多次找他討論課業、傾訴心情，顯然並不排斥與他接觸，地方政府卻對他裁罰6萬元又公布他的姓名，導致他無法繼續任教，僅能從事保全工作，已嚴重傷害他的工作及名譽權，故請求撤銷對他的裁罰。

法院經勘驗補習班內的光碟應片，發現有一段影片是老師嘟起嘴巴，女學生表示「有點太近…可不可以不要…」；另有一段則老師伸出左手放在女學生的左肩，女學生說「你一直騷擾我」。

還有一段影片拍下老師伸出左手從女學生的左側腰、背處進行摟抱，並以面部接近女學生的面部，此時女學生向後躲開，老師再以左手摟抱女學生，這個過程反覆數次，期間可聽見女學生發出驚叫聲。

法院因而認定老師藉由輔導女學生的機會，進行搭肩、碰背等肢體接觸，也會突然靠近女學生的臉部或強摟，造成女學生感到不舒服、抗拒；而女學生當時因為課業壓力大且接近學測，才暫不提性騷擾申訴。

況老師如果想幫女學生轉移悲傷情緒，應循合法、妥適的方式，或協助女學生尋求專業協助，他卻多次強摟、靠近臉部、撫摸背部，且依勘驗畫面可知，老師一旦見旁人接近，就會將碰觸女學生的手收回並拉開兩人距離，顯見老師明知他的行為並不正當，法院最後審酌地方政府對他裁罰6萬元、公布姓名，均合於法規，判他敗訴。

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