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    首頁　>　社會

    委靡恍神又慌張、車窗飄K味 台中男坦承毒駕送辦

    廖男（中）一臉委靡恍神，他交出毒品並承認吸毒。（警方提供）

    廖男（中）一臉委靡恍神，他交出毒品並承認吸毒。（警方提供）

    2024/11/08 14:48

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局保安警察大隊昨天（7日）深夜，於中市北區執行取締酒駕專案勤務，攔查廖姓男子駕駛的轎車，卻見他一臉委靡恍神，又與張姓男乘客神色慌張，車窗散發出濃厚的吸食毒品K味，警方目視車內時，赫然發現車內一安非他命吸食器，廖姓駕駛主動交出海洛因一包（約2公克）及安非他命一包，警方當場逮捕，廖男坦承吸食安非他命，依公共危險罪與毒品危害防制條例法辦。

    中市警局保安大隊於昨夜近9時，在中市北區東光路與東成路口臨檢點，攔查廖男駕駛的自小客車，打開車窗即散出濃厚K味，且廖男及乘客張男皆神色異常，一臉精神不濟模樣，面對警方詢問，兩人神色恍惚、語氣閃爍，警方目視車內時，赫然發現乘客腳踏處有一安非他命吸食器，廖男見難逃法網，主動從手提袋內交出海洛因一包（約2公克）及安非他命一包，警方當場法逮捕。

    廖男坦承吸食安非他命，涉嫌「毒駕」公共危險罪，警方逮捕採尿送驗，依公共危險罪與毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方於廖男車內查扣的吸食器與毒品。（警方提供）

    警方於廖男車內查扣的吸食器與毒品。（警方提供）

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