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老公上晚班人妻難耐寂寞 不戴套偷翻牆自豪「沒得病」

何姓女子趁老公上晚班時與公司男同事發生不倫戀。（情境照）

何姓女子趁老公上晚班時與公司男同事發生不倫戀。（情境照）

2024/11/08 12:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓男子因工作因素，偶爾得上晚班，老婆何女半夜難耐寂寞，勾搭上公司男同事發生多次性行為，兩人關係維持到武漢肺炎疫情趨緩，男同事可以出國探望女兒才結束，但何女不想放手，竟直接攤牌坦白出軌，還自豪不戴套也沒得病，蔡男不滿，向兩人提告求償60萬元，法官判何女和男同事應賠15萬元。

判決指出，蔡男和何女於2008年結婚，婚後蔡男因工作因素，偶爾得上晚班，何女疑被冷落，趁老公上晚班不在家時，私下開始與公司男同事有了進一步互動，最後發展為不倫戀，直到2023年疫情趨緩，男同事可以出國探望女兒，想要結束這段關係，但何女不願意，傳訊「封鎖我，我們就法院見，我們不算是男女朋友，算是炮友的關係」。

何女見男同事仍不理會，竟自接向老公坦白出軌，蔡男得知此事相當氣憤，質問何女「沒戴套都不怕我得病？」何女回他：「對不起，我怕，但真的沒病，對不起我都老實說了，你去告我吧，確實我做錯了」，蔡追問：「你還一直去找他？」，何女說：「你上夜班無聊而已」、「防疫解境他女兒可以來台灣的時候，他第一次親眼看到他女兒後就不理我了」

蔡男不滿綠帽罩頂，在何女坦白出軌不到半年後就離婚，並向兩人提告求償60萬元；高雄地院審理時，何女坦承外遇，但希望賠償金能少一點，男同事則辯稱他不曉得何女已婚，是何女單方面在追求他，兩人並沒有發生逾舉行為，但法官檢視蔡男提供的事證，發現有男同事上半身赤裸與何女的合照，加上何女也坦白出軌，因此認定兩人侵害蔡男權益，判他們應賠15萬元，可上訴。

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