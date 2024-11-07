北市警調整打詐新方向「熱區」 萬華分局破獲件數高卻墊底

台北市警方113年打詐統計數據。（記者劉慶侯翻攝）

2024/11/07 12:18

〔記者劉慶侯／台北報導〕根據刑事警察局最新統計112年全國打詐評比，在發生數、破獲數和攔阻數據上，台北市警察局「功過相抵」，成績算是平平。然依據北市警新設定的「打詐溯源」內部評比，卻由非「打詐熱區」的內湖分局與信義分局評比分佔第一、二名，反倒是重點分局的萬華分局敬陪末座，市警局將進行檢討。

警方的「打詐儀表板」，主要是為呈現各縣市詐欺犯罪趨勢及打詐成果。根據「打詐儀錶板」顯示，10月份全台因詐騙損失119億8844多萬，平均每天將近600件，每天損失3.8億。其中，北市包括總案件發生數排名第5、財損都排第2名。但破獲件數屬第1名。

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而在北市警方的大數據調查中，詐欺集團車手活躍取款的「熱區」，主要集中在中山區、萬華區。原因是地區性複雜、銀行金融機構提款機分佈多，易於詐欺車手作業和逃逸。

北市警局基於各分局因地區屬性等等緣故，重新調整審核評比方式，此外更從昔日埋伏 AＴＭ周邊抓車手的被動式勤務，大幅改為「向上溯源」，要以「斬首」作取向，以破獲「集團」為重點評分項目。

因此，在最新一期北市警的轄管的14個警分局評比中，屬偏遠地區的內湖警分局以達成率101%，集團核分總分98分位列第一，信義警分局達成率106%，集團核分總分 96分拿下第二，最後一名則意外的是萬華警分局，達成率僅有18%、集團總核分30分敬陪末座。

北市警表示，萬華區今年1至9月共受理468起詐騙案，破獲其中404起，另有攔阻詐騙81件，帳面看起來績效不錯，之所以壂底即是因為新的核分方式。

警方指出，目前警方是希望打擊上游集團，所以抓再多車手也沒有，萬華警分局因為沒有抓到集團，所以雖然查獲數不少，打詐績效只得敬陪末座。

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