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首頁　>　社會

當街攔BMW狂轟15槍駕駛負傷逃命 開槍癌男賠130萬還得坐牢

張姓男子駕車在屏東街頭攔下沈男駕駛的BMW休旅車，張男並持槍朝該休旅車狂轟15槍。（資料照）

張姓男子駕車在屏東街頭攔下沈男駕駛的BMW休旅車，張男並持槍朝該休旅車狂轟15槍。（資料照）

2024/11/06 17:18

〔記者李立法／屏東報導〕張姓男子不滿家中物品遭人砸損，懷疑是沈姓男子所為，駕車搭載余姓友人在屏東街頭攔下沈男駕駛的BMW休旅車，張男並持槍朝該車狂轟15槍，導致車內沈男受傷，忍痛逃命自行就醫，張男犯後自行向警方投案，並賠償被害人130萬元，屏東地院依非法持有制式手槍罪，判處張男有期徒刑5年2月，併科罰金10萬元，又犯殺人未遂罪，處有期徒刑2年8月，同車余男犯強制罪，處拘役50日，可易科罰金。

去年9月間，罹患直腸惡性腫瘤併發睡眠障礙的張男，發現家中玻璃、桌椅、電視、冷氣等物品遭人砸損，懷疑是沈男所為，惱怒之餘便駕車搭載余姓友人在屏東市街頭尋找沈男，凌晨時分在和平路發現沈男駕駛的BMW休旅車，張男隨即攔車朝該休旅車連開15槍，其中1槍打中沈男手臂，坐在副駕駛座的陳男則躲過一劫，沈男忍痛逃離現場自行就醫，所幸並無大礙。

張、余2人犯案後隔天主動向警方投案，被依槍砲及殺人未遂等罪送辦；屏東地院認為，張男與沈男並無深仇大恨，卻持槍朝沈男駕駛的休旅車連續射擊15槍，無視車內人員生命安全，子彈擊中引擎蓋、車內駕駛座、副駕駛座、右後座等處，另有1發子彈貫穿前擋風玻璃後擊中被害人，幸未傷及人命，張男犯行應予譴責，惟念犯後坦承犯行，且以賠償130萬元與被害人達成和解，依非法持有制式手槍罪，處張男有期徒刑5年2月，併科罰金10萬元，又犯殺人未遂罪，處有期徒刑2年8月，待全部犯行成立後，再由檢方聲請應執行刑，同車余男犯強制罪，處拘役50日，可易科罰金。

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