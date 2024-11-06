小貨車載怪手倒車疑超載失控 撞破百年真理大學圍牆

張姓男子載運挖土機經過淡水鬧區，倒車時疑剎車故障，撞破百年真理大學圍牆，警方到場幸無人受傷，肇因及責任歸屬，仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

2024/11/06 16:05

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水區真理大學圍牆今傳出遭載運怪手的小貨車倒車失控撞破圍牆，幸未波及師生，但百年校園圍牆遭撞破缺一角，引發師生、住戶關注，校方也緊急搶修，警方到場酒測，初步排除肇事張姓駕駛酒駕，不排除為超載造成剎車失靈肇禍，車禍肇因及後續肇責仍待進一步調查釐清。

淡水警分局今天上午9時許獲報，淡水區新民街傳出一輛載運挖土機的貨車失控撞毀真理大學圍牆，警方到場，發現校園圍牆遭失控貨車撞破，確認無人受傷，詢問32歲肇事駕駛事發經過，張男告知駕駛5噸貨車載運怪手途經該處，要倒車迴轉，疑煞車失靈倒車滑行，直撞真理大學圍牆，造成牆體倒塌。

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警方依規定受理，校方也前來了解，目前先將受損圍牆拉起封鎖線，盡速搶修，進一步調查肇因。

張姓男子載運挖土機經過淡水鬧區，倒車時疑剎車故障，撞破百年真理大學圍牆，警方到場幸無人受傷，肇因及責任歸屬，仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

張姓男子載運挖土機經過淡水鬧區，倒車時疑剎車故障，撞破百年真理大學圍牆，警方到場幸無人受傷，肇因及責任歸屬，仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

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