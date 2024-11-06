遭指以「藏寶圖」記載藏錢地點 江良淵自爆與妻薪資合計6千萬

對於檢方起訴涉犯貪污治罪條例圖私人不法利益罪等罪嫌，江良淵今（6日）在庭上否認圖利豐邑建設，強調復工都有所本，願當面對質。（記者廖雪茹攝）

2024/11/06 16:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在竹北「天坑」案中，時任新竹縣政府工務處長的江良淵，被新竹地檢署起訴，涉犯貪污治罪條例圖私人不法利益罪、公務員登載不實罪、公務員財產來源不明罪等。江良淵今（6日）出庭時否認圖利豐邑建設，強調復工都有所本，願當面對質；而對於被搜索查扣1483萬餘元來歷不明的現金，及檢方指江以「藏寶圖」記載鉅款藏放地點，江良淵自爆與妻兩人薪資合計約6000萬元，可提供相關證明。

今天上午的準備庭，包括新竹縣長楊文科、現任新竹縣政府簡任秘書江良淵及縣府工務處承辦人黃彧思等3名被告出庭。審判長楊數盈詢問對於起訴內容有無意見，3名被告都否認犯行。楊文科步出法院時受訪表示：「我是相信司法，相信法院會公平審判還我清白，我絕對沒有違法圖利的行為。」

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江良淵首先否認圖利豐邑建設，並表示，他除了與邱崇喆曾在公開場所見過幾次面外，其他人都無互動，無圖利意圖。工務處為建案工地的主管機關，復工都有所本，也依法規按比例做裁量，過程都可提供相關證明。

江良淵並強調，通訊LINE群組的對話也都有所本，除非有人假借名義，捏造或曲解事實，對此他願意當面對質。對於檢方起訴他圖利罪嫌，他堅決否認，更不會有明知故犯情形。

針對遭搜索查扣逾千萬來歷不明的現金，江良淵主動表示，他與妻子有初步檢視兩人的薪資財產合計約6000萬元，可再提供相關證據。至於登載不實部分，依規定經承辦人層層簽核，依職權辦理，何來登載不實？

江良淵的委任律師答辯進一步說明財產來源不明的部分，被告職業公務生涯迄今，夫妻兩人3、40年正常工作累積金額，財產來源還包括母親收入給被告、岳父多次金錢贈與江妻，以及母親往生的奠儀費用、2個房子租金收入、自己本身投資及其他金錢收入等，這些總計遠超過1400萬。

律師並答辯，檢方指控復工違法，把調查事故及鑑定報告與復工綁在一起，認為係檢察官誤認，否認放水圖利廠商。此外，建案目前仍停工中，也並無相關利益的具體證明。

黃彧思也是否認檢方起訴指控他涉犯貪污治罪條例圖私人不法利益罪，表示從未收到相關饋贈，也無圖利的意圖，過程中他與科長一起到「豐采520」看現場，身為基層工務員，他都是依長官指示來執行。

委任律師也答辯提及，黃彧思為業務承辦人，每天壓力很大，停工期間須禁止廠商施工，如何有圖利意圖？黃彧思從來沒有收受過相關饋贈，檢察官毫無證據。此外，工務處接獲民眾陳情，黃彧思以電話向工地主任確認現場情況，被檢方認為是通風報信，這部分可提提對話紀錄給庭上。

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