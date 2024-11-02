獨家》警官夫妻萬聖節玩「阿北」上銬 小草炎上南警急查處

台南警官夫妻著制服，萬聖節讓孩子扮柯文哲上銬，遭質疑行政不中立。（民眾提供）

2024/11/02 05:57

首次上稿 00:27

更新時間 05:57

〔記者王捷／台南報導〕台南一對警官夫妻，在萬聖節讓孩子扮演「阿北」的民眾黨主席柯文哲，夫妻倆還穿上警察制服，替孩子上銬，並拍下「銬北」照PO網，引來小草炎上，遭質疑警官行政不中立，傳南警高司震怒，急報請督察室查處。

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據了解，這對警官夫妻是警察大學正期班畢業，妻子在警大服務，目前請育嬰假，留職停薪在家帶小孩，丈夫則在南警機關任職，夫妻與孩子都住在台南。前陣子萬聖節，夫妻倆讓孩子扮演柯文哲、穿上黃色上衣、特別貼上眼鏡貼圖，並拍了模擬上銬柯文哲的畫面，警官妻在丈夫不知情的情況下，將照片PO上網。

豈料「銬北」照在網路上流傳，並傳進支持柯文哲的群組，妻子身分被網友肉搜，將她的大頭照與「銬北」照一同合成，同時網友也質疑警官妻違反行政中立，事件燒到南市警局，警察夫1日上班時，突然被主管詢問此事，才知道萬聖節裝扮玩出火，急忙通知妻子刪除，但已來不及止血。

由於警官夫妻穿制服，有部分警官認為，即使沒有違反行政中立，但也影響警譽，穿上警察制服不該做出開玩笑的舉動，身為警大正期畢業的幹部，卻沒有行政中立敏感度，該如何領導部屬？另外，對孩子上手銬也非常不妥，希望南警高司要慎重查處。

市警局發現行政不中立的指控，立即報請督察室查處，並要求各警察單位協助，向各平台溝通，將「銬北」照下架，由於警官妻在警大服務，也同步將查處案況通知警大，並呼籲應遵守警紀，勿做出影響警譽的行為。

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