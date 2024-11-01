為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    颱風天放潛水教練「游黑泳」害溺斃！台中泳訓中心暫停營運1個月

    潛水教練在台中泳訓中心溺水不治，營運廠商遭認定重大違失，暫停營運1個月。（圖：民眾提供）

    潛水教練在台中泳訓中心溺水不治，營運廠商遭認定重大違失，暫停營運1個月。（圖：民眾提供）

    2024/11/01 19:33

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市一名28歲的潛水教練昨日（10/31）到台中市泳訓中心自主練習時溺水，經搶救仍回天乏術，因康芮颱風來襲，台中市政府昨日停班停課，泳訓中心也公告暫停開放，卻讓潛水教練入內練習。中心管理機關東山高中今開會認定營運廠商有重大違失，即日起暫停營運一個月，並依合約啟動重大違約機制處理，後續將視調查結果依契約裁罰。

    康芮颱風來襲台中市昨日停止上班上課，台中市游訓中心有一名28歲的潛水教練進入自主練習後發生溺水意外，經通報台中市消防局緊急送醫急救仍回天乏術，警方指出，相關意外原因有待後續調查釐清。

    但因台中市泳訓中心是市府委外場館，昨日也配合台中停止上班上課也暫停開放，男子卻能入內練習引關注。

    台中市教育局指出，泳訓中心是由台中市平均地權基金補助東山高中辦理籌建，完工後委外營運，經查後指出，泳訓中心3月起有跟一潛水訓練團簽訂長期借用場地契約，男子與同是潛水教練的友人昨天照常前往進行訓練課程，意外發生後，管理機關東山高中今開會釐清。

    校方指出，營運廠商履約過程有重大違失，已依促參合約要求營運廠商自即日起暫停營運一個月，並依合約啟動重大違約機制處理，後續將視調查結果依契約裁罰。

    此外，校方已責令廠商盡速提出違失查處報告，以盡速釐清事件過程並積極處理後續改善作為，避免後續類此憾事再發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播