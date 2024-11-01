颱風天放潛水教練「游黑泳」害溺斃！台中泳訓中心暫停營運1個月

潛水教練在台中泳訓中心溺水不治，營運廠商遭認定重大違失，暫停營運1個月。（圖：民眾提供）

2024/11/01 19:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市一名28歲的潛水教練昨日（10/31）到台中市泳訓中心自主練習時溺水，經搶救仍回天乏術，因康芮颱風來襲，台中市政府昨日停班停課，泳訓中心也公告暫停開放，卻讓潛水教練入內練習。中心管理機關東山高中今開會認定營運廠商有重大違失，即日起暫停營運一個月，並依合約啟動重大違約機制處理，後續將視調查結果依契約裁罰。

康芮颱風來襲台中市昨日停止上班上課，台中市游訓中心有一名28歲的潛水教練進入自主練習後發生溺水意外，經通報台中市消防局緊急送醫急救仍回天乏術，警方指出，相關意外原因有待後續調查釐清。

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但因台中市泳訓中心是市府委外場館，昨日也配合台中停止上班上課也暫停開放，男子卻能入內練習引關注。

台中市教育局指出，泳訓中心是由台中市平均地權基金補助東山高中辦理籌建，完工後委外營運，經查後指出，泳訓中心3月起有跟一潛水訓練團簽訂長期借用場地契約，男子與同是潛水教練的友人昨天照常前往進行訓練課程，意外發生後，管理機關東山高中今開會釐清。

校方指出，營運廠商履約過程有重大違失，已依促參合約要求營運廠商自即日起暫停營運一個月，並依合約啟動重大違約機制處理，後續將視調查結果依契約裁罰。

此外，校方已責令廠商盡速提出違失查處報告，以盡速釐清事件過程並積極處理後續改善作為，避免後續類此憾事再發生。

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