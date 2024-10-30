5億高中生婚姻無效訴訟打延長賽 律師：案情對賴母有利

5億高中生婚姻無效訴訟打延長賽，賴母的律師王彥認為，案情對告訴人賴母有利。（記者張瑞楨攝）

2024/10/30 19:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕轟動一時的5億賴姓高中生墜樓命案，賴母對其同性配偶、擔任代書助理的夏朝源，提起婚姻無效之訴，但因賴生的兄姊（名義上的叔父姑姑）以此訴訟牽涉賴生遺產分配，以具繼承權的遺產分配相關人身分，聲明參與訴訟，這場訴訟的宣判辯論終結與宣判日為此延後，今天（30日）開庭之後，賴母的律師強調，「到目前為止，堅信我們是相對有利」。

台中市擁有5億財產的賴姓高中生墜樓死亡案，台中地方法院今年6月認定，代書助理夏朝源覬覦賴生名下龐大房地產，誘騙賴生與他假結婚，依「使公務員登載不實罪」判刑1年6月，此案二審審理中，至於賴母控告夏男，與賴生的民事婚姻無效部分，賴生的兄姊（賴生名義上的伯父與姑姑）提起參與訴訟，但法院尚未裁定。

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今天第4次開庭後，賴母的委任律師王彥說，刑事已明確判決，夏男婚姻登記已觸犯偽造文書罪，他強調，「到目前為止，堅信我們是相對有利」。

王彥還說，法官可能認為，此案還有證據需要調查，因此全案尚未辯論終結，下次還要繼續開庭，至於先前有利害關係人（賴父原配的4名子女，賴生的兄姊）主張有繼承權，聲請參與此一訴訟，法官是否同意？他指出，法官尚未裁定，但他強調，此案尚屬單純，與繼承沒有關係，主要是裁判夏男與賴生的婚姻是否有效。

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