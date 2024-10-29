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    誆網路代付支付寶騙付買蘋果APP點數 新北女兩頭騙落網

    新北市高姓女子涉誆稱網路代付支付寶，騙付買蘋果APP點數兩頭騙落網。（圖由民眾提供）

    新北市高姓女子涉誆稱網路代付支付寶，騙付買蘋果APP點數兩頭騙落網。（圖由民眾提供）

    2024/10/29 14:49

    〔記者黃良傑／高雄報導〕23歲高姓女子被控在臉書刊登「代支付」訊息，佯稱可代有購物者支付款微信支付寶，涉詐騙康姓女子匯款4.2萬元，再向某玩家購買蘋果手機APP商店點數，高市刑大遠赴新北市逮捕高女，高女雖全盤否定，但被害人指證歷歷，估算詐騙8萬元，警方依詐欺罪嫌送辦。

    據了解，康女因購物需要須以中國支付寶付款人民幣，於是透過Line群組找尋可代付款微信支付寶管道，從群內找尋交易對象暱稱「Sh」，雙方加私Line談匯率、付款時間及交易方式，談妥並匯款該暱稱「Sh」所指定帳戶後，匯款4.2萬元。

    刑大偵四隊獲報追查，發現高女自1月起，除以代支付名義騙人匯款，涉嫌另向許姓男子佯裝購買蘋果遊戲點數9000點，誆稱匯款至許男的銀行帳號，卻是騙康女匯款至許男帳戶。

    警方查出高女的IP位址，10月22日前往新北市深坑區高女住處，拘捕她到案，查扣她的手機，據調查，有2名受騙人指認共被騙8萬元，刑大將她高女依詐欺罪嫌移送法辦，並擴大追查是否另有其他受騙人。

    新北市高姓女子涉誆稱網路代付支付寶，騙付買蘋果APP點數兩頭騙落網。（圖由民眾提供）

    新北市高姓女子涉誆稱網路代付支付寶，騙付買蘋果APP點數兩頭騙落網。（圖由民眾提供）

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