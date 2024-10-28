非婚生子女繼承生父遺產遭課稅逾5千萬 憲法法庭判部分違憲

非婚生的陳姓少女的生父死亡，她因未拋棄繼承，成為唯一的繼承人，竟須繳遺產稅5千多萬，憲法法庭認為侵害財產權，判決「部份違憲」。（記者楊國文攝）

2024/10/28 18:34

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓男子2017年去世的前一年，將100多張股票贈與妻子，免繳贈與稅，但他去世後，妻子和3名婚生子女都拋棄繼承，留下3億多遺產衍生的5735萬元遺產稅，卻落在陳男的非婚生女陳姓少女身上，遠超過她繼承的1600萬元，憲法法庭認為已侵害財產權，判決「部份違憲」，2年內應予修法。

另一案件是李姓男子2016年5月死亡，但死前「2年內」將價值1億3千多萬元土地贈與給妻子，該土地被列為遺產，李妻與繼承人主張，可以請求配偶剩餘財產差額分配請求權扣除額，減少遺產稅額，但行政法院判決敗訴確定，憲法法庭認定判決違反憲法平等權意旨，判決違憲，2年內應修法，並發回台北高等行政法院更審。

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該2件釋憲案，是司法院長許宗力等7位大法官預定10月底結束任期的最後臨別之作，備受矚目。

陳姓少女案較為罕見，是由台北高等行政法院法官審理後質疑遺產及贈與稅法第15條第1項有違憲之虞，主動停止審理，並向憲法法庭聲請釋憲。

陳姓少女是非婚生子女，陳父於2016年6月將其名下所有某公司股票114張800股贈與正宮，7月間，陳妻申報並獲核定免徵贈與稅。不過，陳父2017年12月去世，陳妻和3名婚生子女均拋棄繼承，陳姓少女成為唯一的繼承人。

北區國稅局核算出陳男死亡時的股票淨值3億800多萬元，加上其他財產，核定其遺產總值為3億4612萬多元，遺產淨值為3億2435萬多元，要求陳姓少女應繳遺產稅5735萬多元，已超出陳姓少女繼承的財產甚多。

台北高等行政院審理此案認為，遺贈稅第15條第1項規定牴觸憲法，裁定停止訴訟，並聲請釋憲。

憲法法庭審理認為，就「擬制遺產」的受贈人為被承人配偶，其與其他繼承人，應如何負擔遺產稅，欠缺明確規範，以致於配偶以外的其他繼承人須以其繼承的遺產，就被繼承人配偶因受贈產生的財產增益，負擔遺產稅，不符憲法保障平等權意旨；其使繼承人的經濟價值嚴重減損，在此範圍內，侵害財產權，判決「部份違憲」。

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