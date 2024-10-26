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    綠帽男暴打啪女友情敵 逼脫光下跪道歉拍影片

    台中地方法院認為陳男犯後態度不佳，依攜帶兇器對被害人施以凌虐而剝奪他人行動自由罪判刑2年4月。（資料照）

    台中地方法院認為陳男犯後態度不佳，依攜帶兇器對被害人施以凌虐而剝奪他人行動自由罪判刑2年4月。（資料照）

    2024/10/26 17:01

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子發現女友與男子阿強上床，氣得持鐵棒打阿強，逼他脫光衣服下跪，拍下影像傳給友人看，還逼阿強簽350萬元借據。台中地方法院審理時，陳男辯稱是阿強自己脫光衣服，自願簽借據，法官不採信，認為他犯後態度避重就輕，依攜帶兇器對被害人施以凌虐而剝奪他人行動自由罪，判處陳男2年4月徒刑。

    判決書指出，陳男不滿阿強（化名）與他的鄧姓女友上床，去年10月間誘出阿強，持工地鐵棒等物把他打得遍體鱗傷，威逼脫光衣褲全裸下跪，用手機拍裸體影片，傳給朋友，還威脅「我不打算讓你回家，殺人之後，我關幾年就可以出來」，逼阿強簽下350萬元借據，翌日清晨才放人，控制行動自由約5小時。

    台中地檢署對陳男提起以強暴手段攝錄他人性影像罪、無故以他法供人觀覽以強暴攝錄之性影像罪，以及恐嚇得利等罪名公訴。

    台中地方法院審理時，陳男不否認毆打阿強成傷，也不否認拍攝裸體影片，但否認檢方指控的罪名，他堅稱阿強被他毆打後，自己脫光衣服下跪道歉，他僅承認拍攝阿強裸體影片，傳給他人觀看，沒有強留阿強，沒有剝奪行動自由，借據也是阿強自願簽名，他沒有恐嚇得利。

    法官認為，阿強供稱陳男先毆打他，逼他脫光衣服，繼續毆打，拍攝裸照，他當時很害怕、一句話都說不出來，他不是自願，陳男還說殺人之後，關幾年就可以出來，最後是他簽下借據後，陳男才讓他離開，法官認為這些證詞顯示，陳男已經完全剝奪阿強行動自由的程度，陳男辯詞不足採信。

    台中地院認為，陳男觸犯多項罪名，屬於競合關係，從重依攜帶兇器對被害人施以凌虐而剝奪他人行動自由罪處斷，陳男因女友與阿強發生親密行為，竟不思循正當、合法管道解決，而對阿強施暴，且犯後始終避重就輕，判處徒刑2年4月，可上訴。

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