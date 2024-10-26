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    台中男大生撞分隔島喪命 民怨車道長期擺交通錐遲未開放

    台中大里環中東路7段本月21日發生死亡車禍，民眾抱怨外側車道已經施工很久，至今仍擺上交通錐未開放通行，希望能早日開放。（記者陳建志攝）

    台中大里環中東路7段本月21日發生死亡車禍，民眾抱怨外側車道已經施工很久，至今仍擺上交通錐未開放通行，希望能早日開放。（記者陳建志攝）

    2024/10/26 09:46

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名張姓大學生，21日下午開車行經大里區環中東路7段和西湖路187巷口，為閃避一輛違規迴轉的自小客車，失控撞上分隔島和電線桿喪命，民眾抱怨環中東路7段的外側車道路面已經完工，且擺上三角錐已經1、2個月，平時很少看到有人在施工卻遲不開放，質疑當時若不是外側車道擺放交通錐，男大生或許就不會撞安全島喪命，也抱怨該路段中央分隔島的植栽過高影響行車視線，根本看不到對向車道。

    這名張姓男大生，21日下午4點多，開車行經大里區環中東路7段和西湖路187巷口，卻失控況上分隔島、電線桿喪命，經警方調閱監視器和熱心民眾提供行車紀錄器影像，揪出是一名陳姓男子（61歲）違規迴轉，才造成張男為閃避失控，釀成這起車禍。

    不過民眾抱怨，該路段外側車道路面施工已經很長的時間，完工後卻遲不開放，且擺上交通錐已經有1、2個月的時間，但是平時根本很少看到有人在施工，不解如果有需要改善的地方，為何不趕緊施工後開放使用？民眾認為當天若是外側車道已經開放，因當時張姓男大生是要直行，若走外側車道不走內側車道，或許就不會發生這起憾事，

    民眾並批評，該路段中央分隔島的植栽，有很多都已經過高，根本看不到對向車道，已經影響視線；記者實地查看，發現中央分隔島的植栽，在部分島頭種植的植栽確實已過高，已擋住駕駛的視線。

    大里西湖里長賴加彬也說，該路段確實施工很久了，之前原本告知9月就能完工通車，但至今仍在進行後續改善，何時開放遙遙無期，希望可以加快相關作業，早日開放通行。

    市府建設局表示，大里環中東路7段「新建平面外側車道」雖然已經完工，但目前還在進行驗收階段，因還有缺失需要改善，將會加速相關作業，在確保品質下儘速開放通行，並強調中央分隔島植栽符合設計規範，現場交維設施也符合道路交通工程規範設置，相關交通違規事故已由檢方釐清。

    台中大里環中東路7段中央分隔島的植栽，民眾抱怨長太高未修剪，已經擋住視線，無法看到對向來車。（記者陳建志攝）

    台中大里環中東路7段中央分隔島的植栽，民眾抱怨長太高未修剪，已經擋住視線，無法看到對向來車。（記者陳建志攝）

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