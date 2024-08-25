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男子龍洞上潛水考照班溺斃 教練、旅行社判賠家屬568萬

張姓男子前年參加某國際旅行社招攬的潛水考照班不幸溺斃，基隆地院認為，張姓教練有過失，與旅行社須連帶賠償家屬568萬餘元。（記者林嘉東攝）

張姓男子前年參加某國際旅行社招攬的潛水考照班不幸溺斃，基隆地院認為，張姓教練有過失，與旅行社須連帶賠償家屬568萬餘元。（記者林嘉東攝）

2024/08/25 19:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕張姓男子前年參加某國際旅行社招攬的潛水考照班，在新北市貢寮區龍洞海域潛水時溺斃，家屬向張姓潛水男教練和旅行社求償扶養費、精神慰撫金合計台幣1527萬餘元。基隆地院認定，張姓教練與旅行社均有過失，須連帶賠償家屬568萬餘元。

張姓教練除民事判賠家屬外，刑事部分已於去年10月被基隆地院依過失致死罪重判1年徒刑。

民事部分，張姓男子的父母提告主張，兒子前年8月間在網路上報名某國際旅遊社辦的「2022大台北地區O/W考證專班」（東北角2日體驗潛水活動課程），由領有國際潛水學校聯盟（ASSOCIATION OF DIVING SCHOOL INTERNATIONAL）二星教練執照的張姓男潛水教練，帶兒子與其他 4名學員至新北市貢寮區龍洞海域，進行開放水域水肺潛水課程。

家屬控訴，張姓教練明知兒子初次至開放水域潛水，未發現兒子脫隊，也未於兒子失蹤後立刻尋找，多次錯失救援時機，被其他人發現救起時，為時已晚，不幸溺斃，遂向張姓教練與旅行社合計求償包括喪葬、扶養費、與精神慰撫金合計1527萬餘元。

張姓教練辯稱，他在本件事故並無過失，已提起上訴；旅行社則抗辯，旅行社與張姓教練間並無任何僱傭關係，更無指揮監督關係，家屬對旅行社求償，於法無據。

不過法官認為，張姓教練帶學員潛水時，未告知張姓學員活動時間限制、最深深度限制、水流流向、底質結構、危險區域，旅行社也未在潛水區域設置潛水旗幟，控制團隊在旗幟範圍內活動，致張因迷途至離岸過遠、過深海域，未能及時發現張，即時確認救援位置，致張落單後於迷途中溺斃，張姓教練與旅行社有違反保護他人法律之過失行為，應依民法第184條第2項負侵權行為損害賠償責任。

此外，張姓學員是透過旅行社網路平台報名參加「2022大台北地區O/W考證專班」，繳交1萬多元學費給旅行社給孟姓員工後，由旅行社安排引介張姓教練上課，足認張姓教練為旅行社的受僱人，應依民法第188條第1項規定與張姓教練負連帶賠償責任。

法官審酌，張男參加潛水考證課程溺斃時年僅50歲，張的父親、母親均年逾70歲，晚年遭逢喪子之痛，加上兒子才6歲，正需父愛呵護關懷時期，判張姓教練與旅行社連帶要賠償3人喪葬費、扶養費精神慰撫金與合計568萬餘元。

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