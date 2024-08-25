無聊當有趣！屁孩欺負街友拍片發網 遭炎上又遭法辦

監視器拍下屁孩挑釁並攻擊街友全程，可發現一旁的少女還拿著手機錄像自以為有趣。（記者徐聖倫翻攝）

2024/08/25 10:49

〔記者徐聖倫／新北報導〕過分！2名少年與1名少女在新北市新莊某日用百貨購物，店門口遇到65歲高齡街友，2名少年竟然出手戲弄、挑釁街友，嬉鬧間少年飲料打翻，竟還遷怒街友，對其頭部揮拳。這些少年竟不以此為恥，還自拍影片發上網路，屁孩行徑引來網友撻伐，警方隨後介入，將出手的2名少年依法送辦。

據了解，昨清晨4時許，17歲輟學少年帶著分別小2歲、1歲的少年、少女至新莊區中港路某生活百貨購物，在店門外遇到街友。2名少年疑似為討少女歡心，竟開始無聊當有趣地戲弄、挑釁街友，街友無奈伸出手抵擋，不料打翻少年手中飲料，這一翻竟讓2名少年變本加厲。

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2名少年開始動手向街友頭部揮打，街友無奈只能逃竄進百貨店內躲避，至此這群年輕人才作罷。可氣的是，原來一旁的少女也沒閒著，將這段劣行以手機錄像，並沾沾自喜發上網路自以為有趣，引來各方網友口誅筆伐。

網友們悉數為這名年邁的街友抱不平，該網路貼文遭炎上，警方透過網路巡邏主動發現，即刻透過監視器查出少年少女身分，並在昨晚8時許將3人帶回派出所。3人向警方供稱，只是好玩並沒有惡意，員警無奈斥「哪裡好玩？」並表示出手少年已違反「社會秩序維護法」，將少年移送少年法庭審理，最高可裁罰18000元罰鍰。

無辜又年邁的街友遭到2名屁孩挑釁。（記者徐聖倫翻攝）

屁孩飲料遭打翻，遷怒街友揮拳攻擊。（記者徐聖倫翻攝）

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