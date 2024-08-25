新北汐止名貴婦挨詐損逾千萬 警方逮2人、查獲1包毒咖啡
2024/08/25 10:16
〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止區一名貴婦誤信詐團假投資詐騙伎倆，1個月內瘋狂投資千餘萬元，直到發現遲遲無法兌現獲利才驚覺受騙，未料詐團又慫恿繼續投資，她才與警方聯手將計就計，約出對方，活逮張姓車手、再逮獲蘇姓監控手，汐止警方溯源偵辦，提醒民眾，假冒知名財經專家是詐騙集團慣用手法，呼籲千萬別上當。
汐止警分局社后派出所8月5日接獲沈女報案，指詐團騙走她1千多萬元積蓄；警方調查，詐團誘使沈女加入line投資社群，慫恿投資賺快錢，後來被害人發現無法出金，才驚覺被騙。
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據悉，受騙上當的沈女精於投資理財，是汐止當地知名貴婦，今年6月間誤信LINE投資群組投資可以獲取高額獲利，1個月內陸續交給前來取款的車手，累計1千多萬元，後來發現無法提領投資所得，才驚覺被騙報案。
詐團不知沈女已經報案求助警方，仍慫恿沈女繼續投資，遂與警方配合約出張姓車手面交，遭埋伏警方逮獲，當場在張男身上查扣假單據、文宣等犯罪證據，另在現場查獲詐團另1名蘇姓監控成員，又在他身上起獲1包毒品咖啡包；檢方複訊後，羈押蘇員溯源追查幕後詐團首腦。
汐止警方指出，經溯源追查近月餘，偵查已告一段落，提醒民眾，近年來詐騙集團假冒知名投資人士或財經專家，全為假投資詐騙慣用手法之一，呼籲投資前應審慎評估，並循合法途徑，切勿輕信任何來路不明的消息或陌生平台，免於落入詐騙圈套。
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