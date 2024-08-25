新北汐止名貴婦挨詐損逾千萬 警方逮2人、查獲1包毒咖啡

新北市汐止一名沈姓貴婦誤信詐團假投資詐騙伎倆投資千餘萬受騙後，與警方聯手將計就計約出對方，圖為沈女自備的2萬元現鈔。 （記者林嘉東翻攝）

2024/08/25 10:16

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止區一名貴婦誤信詐團假投資詐騙伎倆，1個月內瘋狂投資千餘萬元，直到發現遲遲無法兌現獲利才驚覺受騙，未料詐團又慫恿繼續投資，她才與警方聯手將計就計，約出對方，活逮張姓車手、再逮獲蘇姓監控手，汐止警方溯源偵辦，提醒民眾，假冒知名財經專家是詐騙集團慣用手法，呼籲千萬別上當。

汐止警分局社后派出所8月5日接獲沈女報案，指詐團騙走她1千多萬元積蓄；警方調查，詐團誘使沈女加入line投資社群，慫恿投資賺快錢，後來被害人發現無法出金，才驚覺被騙。

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據悉，受騙上當的沈女精於投資理財，是汐止當地知名貴婦，今年6月間誤信LINE投資群組投資可以獲取高額獲利，1個月內陸續交給前來取款的車手，累計1千多萬元，後來發現無法提領投資所得，才驚覺被騙報案。

詐團不知沈女已經報案求助警方，仍慫恿沈女繼續投資，遂與警方配合約出張姓車手面交，遭埋伏警方逮獲，當場在張男身上查扣假單據、文宣等犯罪證據，另在現場查獲詐團另1名蘇姓監控成員，又在他身上起獲1包毒品咖啡包；檢方複訊後，羈押蘇員溯源追查幕後詐團首腦。

汐止警方指出，經溯源追查近月餘，偵查已告一段落，提醒民眾，近年來詐騙集團假冒知名投資人士或財經專家，全為假投資詐騙慣用手法之一，呼籲投資前應審慎評估，並循合法途徑，切勿輕信任何來路不明的消息或陌生平台，免於落入詐騙圈套。

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新北市汐止一名貴婦誤信詐團假投資詐騙伎倆投資千餘萬受騙後，與警方聯手將計就計約出對方，活逮張姓車手。（記者林嘉東翻攝）

新北市汐止一名貴婦誤信詐團假投資詐騙伎倆投資千餘萬受騙後，與警方聯手將計就計約出對方逮到車手後，再逮獲蘇姓監控手。 （記者林嘉東翻攝）

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