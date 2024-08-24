新北警所長喬裝散步阿伯 埋伏擒獲詐騙1600萬車手

新北市泰山一名女主管誤信詐騙投資，投入1600萬元，驚覺受騙報案，所長喬裝散步阿北（圖中）趁面交時逮獲兩名車手，除依法送辦，續追幕後集團。（記者吳仁捷翻攝）

2024/08/24 19:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市泰山一名勤儉的服務業女主管誤信高投資廣告，將上千房屋貸款，加碼投資1600餘萬元，因贖回獲利被要求再加碼250萬元，詢問親友驚覺遭詐騙，林口警分局泰山分駐所獲報，警方要被害人帶250萬元冥幣面交，狡猾車手還要求被害人到窄巷交錢，阿北所長張金全穿短褲，喬裝散步阿北，與同事衝上從後包抄，壓制頑抗車手，起出手機、證件、收據等證物，續追集團幕後同夥犯行。

新北市泰山區一名服務業43歲紀姓女主管報案，指稱她在FB看到投資廣告，被高額投資報酬吸引，陷入詐騙集團圈套，下載詐騙集團投資APP，誤信賺了數百萬元，前後投入1600多萬元，直到她要取回紅利，開始遭刁難，系統客服人員要她再匯入250萬元，紀姓女子察覺有異，一問親友赫見遭詐騙，報案求助。

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林口分局泰山所獲報，成立專案小組調查，23日確認詐團約被害人再面交250萬元，警方立即佈署專案員警埋伏，泰山所長張金全還喬裝散步「阿北」，穿內衣、短褲和拖鞋讓詐團車手放鬆警戒。

雙方當晚原相約超商面交，詐團為躲避查緝，要車手將被害人約到巷內面交，24歲黃姓車手拿出收據時，所長「阿北」慢慢走來，見車手沒注意，一個轉身箭步轉身逮捕，黃嫌，另兩名員警湧上逮人，壓制頑抗想逃脫的黃男，警方隨即再逮獲22歲陳姓監控車手時。

兩人辯稱，暑假打工幫公司收錢，每一百萬收取3%酬勞，沒想到是加入詐團，警方對兩人供詞存疑，依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送新北地檢偵辦，欲追幕後集團。

新北市泰山一名女主管誤信詐騙投資，投入1600萬元，驚覺受騙報案，所長喬裝散步阿北（圖中）趁面交時逮獲兩名車手，除依法送辦，續追幕後集團。（記者吳仁捷翻攝）

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