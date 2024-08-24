台南6月大男童疑遭保母不當對待 市府：若違法屬實將依法重罰廢證

對於台南有1名幼兒疑遭保母不當對待，南市社會局家防中心秘書林育如說明處置情形。（南市社會局提供）

2024/08/24 13:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市傳出有1名6個月大男童疑遭保母不當對待送醫，幼兒仍在加護病房搶救中，家長懷疑孩童遭保母虐待已報警處理。南市府社會局獲報也已介入了解，後續該名保母若違反兒少法，將依法裁處其6萬元以上60萬元以下罰鍰，並廢止其居家式托育服務登記證書。

社會局指出， 8月20日下午接獲通報後，已立即指派社工人員了解幼童狀況及關懷家屬，同時聯繫警政及地檢署，亦會同居家托育中心至該托育人員家中聯合稽查，釐清案發過程並留取相關監視影像。

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社會局表示，該名幼童自8月1日起委託居家托育人員照顧，20日突身體不適由托育人員協助送醫急救，男嬰現仍於醫院接受治療中。目前全案已進入司法調查程序，後續該名托育人員如有違反兒少法第49條情事，將依同法第97條裁處其6萬元以上60萬元以下罰鍰，並廢止其居家式托育服務登記證書。

社會局表示，該名托育人員為南市登記托育人員，除照顧這案幼童外，尚有另外2名幼兒，已依家長意願協助轉托安排，以確保托育安全與權益，將會持續追蹤該案司法進度，並依偵查結果予以裁罰，以維護兒少最佳利益。

據了解，該名幼童20日不明原因突陷入昏迷不醒，家長緊急送醫，男童疑似腦出血尚在加護病房搶救。家長懷疑孩子遭保母虐待，但保母否認虐，也不知幼童為何突然陷入昏迷，而幼童初步看來無明顯外傷。不過，家長要求查看保母家監視器遭拒，於是報警處理。

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