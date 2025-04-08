妥瑞氐症新生入學98天後輕生亡 校長涉恐嚇霸凌休職2年確定

妥瑞氐症國一新生遭校方恐嚇禁閉罰站３週輕生，北市民權國中前校長朱毋我遭懲戒法院判決休職2年確定。（資料照）

2025/04/08 12:36

〔記者楊國文／台北報導〕台北市立民權國中一名患有妥瑞氏症的學生，因不堪遭到學校師長言語羞辱恐嚇、要求禁閉罰站，持續3週之久，2017年12月放學返家後，從自家頂樓跳樓輕生，監察院調查校方對該生被指責疑對同學性騷擾未深入調查真相，直接指責其過錯，造成他走上輕生一途，彈劾時任校長朱毋我，懲戒法院第二審判決休職，期間2年確定。

患有妥瑞症的這名國一新生小志（化名），2017年9月1日入學不久，被指疑涉及2件性平案件。

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監察院調查報告指出，第一件發生在2017年10月17日，小志因為生殖器勃起而以其他同學身體遮掩，因碰觸到該名同學而遭到抗議，另外，有同學亦指稱小志疑似作出自慰的動作，讓人不舒服。

校方第二天召開性平會，會後議決：「2位家長均簽署『暫時不申請調查通知書』。小志頗具悔意，予以存記小過1次。不組調查，學校性平會自行列管。」

同年10月21日，小志在校外詢問同社團女同學罩杯尺寸，並幻想別人裸體、發生性關係，還用雨傘觸碰女方大腿和下體。校方在10月24日召開性平會後議決：「3位家長均簽署『暫時不申請調查通知書』。小志頗具悔意，予以存記小過2次。不組調查，學校性平會自行列管。」

雖然性平會記載不予調查，但朱毋我卻在性平會上命小志進場，要他公開說明，且認定自己構成性騷擾，監察院認為這根本就是實質調查。

另外，監察院認為朱毋我又指揮性平會做成小志「抽離於班級外、假日禁足、調動社團、取消晚自習、學生與家長向被行為人及其家長道歉、家長接送上下學」等7項處置；甚至小志課後被強制留在學務處，被要求禁閉罰站持續3週，朱毋我甚至還在眾人面前斥責「你有病，為什麼不去吃藥」，小志悲傷落淚。

小志傷心之餘，同年12月7日放學返家後，自住處頂樓跳樓，經送醫仍不治，就讀民權國中僅98天。

監察院調查認定朱毋我在處理小志被指性平事件上有多項違失，違反性平法、兒童權利公約和台北市校園性騷擾或性霸凌事件處理流程等規定，並對部屬管教管教學生不當等，未善盡督導之責，有重大違失，將朱彈劾，移送懲戒法院進行懲戒。

不過，朱毋我答辯稱「我覺得很委曲」，對自身行為認知是「只有一些瑕疵」，不過，監察院認定朱仍未具悔意。事後，朱被調為北市教育局教師。

懲戒法院第一審認為，朱毋我違反性平法及學生輔首法規，對學生影響很大，使民眾喪失對學校及校長執行性平及學生輔首職務的尊重與信賴，嚴重損害政府信譽，判決休職、期間2年。

朱不服，上訴懲戒法院第二審稱，第一審對他有利的事證並未調查，加上7項輔導措施皆有法源依據，屬教師的合法輔導措施，並非懲罰措施，他並非造成小志死亡的原因，第一審判決不當。

不過，懲戒法院第二審認定朱有重大缺失，懲戒處分未違反比例原則，判決上訴駁回，仍判休職、期間2年，全案確定。

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