蜂群攻擊事件頻傳 新北消防教四招避免蜂螫

新北市瑞芳區公所在過去曾發生蜂螫事件的地點發起拉起封鎖線，並加強警示牌，提醒山友提高警覺。 （記者林嘉東翻攝）

2024/08/24 12:19

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市、台東縣先後傳出山友遭群蜂攻擊，時值入秋蜜蜂繁殖季節，新北市消防局今（24）日特別呼籲山友遵守4大防蜂守則，就可以免遭蜂螫受傷，甚至喪命。

24名山友本月10日登新北市平溪區內平林山時，遇虎頭蜂攻擊，有6名山友遭螫傷，所幸意識清醒，均自行前往醫院治療；不過，本月24日發生台東縣浸水營古道虎頭蜂攻擊事件，1名登山嚮導遭群蜂攻擊後，全身多處被螫傷，送醫後不幸身亡。

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不僅今年，去年9月間，新北市瑞芳三貂嶺瀑布步道也發生山友遭虎頭蜂攻擊，造成2人死亡、9人受傷。

每年7至11月是虎頭蜂繁殖高峰期，這種社會性昆蟲因強烈的護巢行為，受到驚擾時會群體攻擊入侵者，為避免類似蜂螫事件，瑞芳區公所在過去曾發生蜂螫事件的地點特別加強設立了警示牌，提醒山友提高警覺。

新北市消防局呼籲山友遵守四大防蜂守則，包括穿著長袖衣帽、攜帶含DEET的防蚊液、遇見蜂群立即反向撤離、避免前往人煙稀少的山區。

此外，第六大隊大隊長羅億田也提醒山友，秋季是蜂類活動的高峰期，此時蜂群體型增大，攻擊性更強，市民在進行登山活動時應保持在步道上，不要進入密林或小徑。如果遭遇蜂螫情況，應避免揮動肢體，並逆著蜂群飛行方向緩步撤離，達到安全地點後，立即撥打119或112報案後，詳細描述現場情況，讓救援單位能迅速趕抵救援。

新北市瑞芳區公所在過去曾發生蜂螫事件的地點發起拉起封鎖線，並加強警示牌，提醒山友提高警覺。 （記者林嘉東翻攝）

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