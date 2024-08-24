台中高鐵載客小心被拍！AI科技執法 1個月捉到291件闖紅燈

警方於高鐵站外指揮交通。（記者黃旭磊攝）

2024/08/24 12:12

〔記者黃旭磊／台中報導〕中警在高鐵台中站外中山路三段、高鐵東路口，設置路口科技執法，1個月來以人工及AI取締291件闖紅燈車輛，路口擦撞事故從10件降為0，其中以左轉站區載客最常違規，賴姓駕駛表示，「進出高鐵載客要特別小心被拍到。」

烏日警分局今天表示，7月1日起在中山路三段與高鐵東路口，設置高解析度監控錄影系統進行取締，為烏日第一處路口科技執法，透過道路監視攝影機搭配AI車牌辨識，達到24小時全時段自動偵測違規，1個月以來，A2類（駕駛或騎士受傷）及A3類交通事故從10件降為0，顯見有效降低交通事故。

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除了降低事故，駕駛常在高鐵東路左轉進站載送親友，建置科技執法後，取締闖紅燈計291件、取締未依標線、標誌、號誌指示行駛343件，警方開出上百萬元罰單。

賴姓駕駛常往返台中、台北，需進高鐵站2樓載送親友，賴男說，駕駛在紅綠燈口都注意「上面的監視器」，避免被拍到違規左轉闖紅燈。

執勤警方表示，中山路三段路口可通往74快速道路，也是通往市區要到，2028年正式營運的高鐵娛樂購物城也在附近。

烏日分局分局長尤啓南說，設置科技執法目的不是開罰單，主要讓駕駛及騎士遵守交通規則，事故率有效下降確保民眾安全。

高鐵台中站外高鐵東路口科技執法，拍到違規左轉闖紅燈車輛（紅框）。（讀者提供）

高鐵台中站外科技執法，拍到違規越線車輛（紅框）。（讀者提供）

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