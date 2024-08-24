慶生成悲劇！下重手打死9月大兒子 台中家暴父羈押禁見

廖男涉嫌下重手打死9個月大的兒子，台中地院今天（24日）准予羈押禁見。（記者張瑞楨翻攝）

2024/08/24 08:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕有家暴紀錄的廖姓男子，今年5月與前妻離婚分居，年幼的女兒與年僅9月的兒子（姊弟）和前妻同住，廖男卻在21日以提前為女兒慶生為由，將前妻與兒女載到住處慶生，卻涉嫌於22日打死9月大的幼子，台中地檢署依凌虐幼童致死罪等罪名聲請羈押禁見，台中地院今天（24日）清晨裁定准予羈押禁見。

中市警局三分局調查，27歲的廖男有家庭暴力通報紀錄，他與23歲前妻甘姓女子育有一對子女，兩人於今年5月離婚分居，甘女住外縣市，廖男搬到台中市東區，子女與甘女同住，他在本月21日以為女兒提前慶生（生日為9月初）為由，將甘女與兒女載到東區住處慶生，卻發生此一人倫悲劇。

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中市警局三分局調查，22日晚間警方接獲報案，指9月大男嬰失去生命跡象，救護車將男嬰送醫不治，醫院發現男嬰身上有諸多不明傷痕，警方偵訊時，廖男宣稱是趴睡窒息，但此說無法解釋傷痕，他才於昨天（23日）晚間坦承說，因兒子哭鬧，他才徒手或持玩具打兒子，沒想到下手太重，但警方發現廖男與甘女兩人說詞，都有避重就輕之虞。

檢方昨天深夜以廖男觸犯刑法的重傷害致死、凌虐幼童致死罪，以及觸犯兒童及少年福利與權益保障法，犯罪嫌疑重大，又有串供等疑慮，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

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