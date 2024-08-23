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    林逸松涉海外暗網買個資被逮 主嫌律師洩密遭搜索約談

    杜姓律師（黑色口罩）傍晚移送北檢複訊。（記者陳彩玲攝）

    杜姓律師（黑色口罩）傍晚移送北檢複訊。（記者陳彩玲攝）

    2024/08/23 17:18

    〔記者陳彩玲／台北報導〕男子林逸松等人涉嫌在創世紀市場（Genesis Market）網站非法販售國人個資，7月被檢方聲押獲准，但檢調近日清查同案其他被告遭查扣的手機，發現林逸松的杜姓辯護律師，涉將偵查秘密洩給其他共犯，台北地檢署今執行搜索，並約談杜女到案說明。

    調查局資安工作站去年6月間接獲美國聯邦調查局（FBI）情資，境外創世紀市場（Genesis Market）網站非法販售國人個資，隨即報請北檢檢察官羅韋淵指揮偵辦。

    檢調追查發現，該網站註冊用戶，除以網路匿蹤技術隱匿真實身分，並透過虛擬貨幣匿蹤技術等方式製造金流斷點，經蒐證、交叉比對後，查出主嫌林逸松及虞姓、陳姓男子等3人，於創世紀市場購買多筆國人使用的社群平台，或蝦皮、露天等商用平台的帳號密碼、手機號碼及身分證統一編號等網站權限。

    北檢、調查局資安工作站會同台北市、新北市調查處及花蓮縣調查站等單位，於今年4月18日、7月2日執行搜索約談，並查扣主機及電磁紀錄等證物。檢察官複訊後，依違反個資法、刑法妨害電腦使用等罪，將林逸松聲押禁見獲准，陳男獲20萬元、虞男2萬元交保。

    未料，檢察官清查查扣的手機現，林逸松的杜姓辯護律師，利用陪偵機會，將偵查秘密洩給其他共犯，另分案偵辦，今指揮調查局資安工作站執行搜索，並以被告身分約談杜女，全案朝違反非公務員洩漏國防以外秘密罪偵辦。

    調查局、美FBI合作，首度偵破創世紀市場網站不法蒐集國人個資案。（翻攝照片）

    調查局、美FBI合作，首度偵破創世紀市場網站不法蒐集國人個資案。（翻攝照片）

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