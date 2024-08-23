媽媽用2兒名買房想多貸款 竟異想天開用「立可白」修改成交金額

高雄閻姓婦人為了向銀行取得額度較高的房貸，竟用立可白修改不動產買賣契約書的成交金額。示意圖。（資料照）

2024/08/23 15:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕閻姓婦人投資房地產，借用2個兒子的名義買房，她為了向銀行多拿一點貸款，竟用「立可白」修改不動產買賣契約書的成交金額，結果被賣方屋主發現報警，法官依偽造文書罪判徒刑5月，得易科罰金。

判決指出，2016年2月3日，閻姓婦人為了購置一間位於鳳山區的房子，借用小兒子的名字買房，她和買家達成350萬交易價格，雙方簽立不動產買賣契約書後，閻婦為了多貸一點房貸，用立可白把交易金額的叁佰「伍」拾萬元，塗改為叁佰「捌」拾萬元後重新影印，再叫兒子拿影本去銀行辦理貸款，成功核貸280萬元。

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同年8月，閻婦又以645萬元購入左營區某房產，這次她借用大兒子的名字買房，但沒有用立可白修改成交金額，反而盜核前屋主的私章，自行變造出一份成交金額778萬元的不動產買賣契約書，再偽簽前屋主的簽名，成功拿到貸款600萬元。

閻婦本以為偷改不動產買賣契約書不會被人發現，沒想到6年後，前屋主查詢實際登錄時，發現自己賣房價格被報高，前屋主報警，檢警才揪出閻婦用假文件騙貸款；不過，銀行核發房貸主要是以屋況作為依據，買賣契約書所載的金額多寡並不會影響銀行審核房屋貸款的成數及實際放款金額，加上閻婦早己繳清貸款，因此不構成詐欺罪，被法官依偽造文書罪判徒刑5月，得易科罰金，可上訴。

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