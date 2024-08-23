警政監林明佐涉貪4451萬 中檢偵破九州集團起訴33人罪名一次看

被起訴貪污治罪條例的對於公務員違背職務行為行賄罪等6項罪名的徐蓓菁（圖中）曾任中天電視台記者，以及台灣電競聯盟董事長。（資料照）

2024/08/23 13:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局三線二星警政監林明佐涉嫌當「內鬼」，收黑錢洩密包庇博弈與洗錢集團案，台中地檢署今天偵結起訴，起訴高達33人，人數與罪名之多，為中檢近年罕見，其主要涉案者的罪名如下。

刑事警察局三線二星警政監林明佐：貪污治罪條例的違背職務收賄罪、組織犯罪防制條例的公務員明知為犯罪組織而包庇罪、刑法公務員包庇圖利供給賭博場所罪、刑法公務員包庇圖利聚眾賭博、修正前洗錢防制法公務員洩漏機密罪（關於犯洗錢防制法消息）、刑法洩漏國防以外應秘密消息罪、修正前洗錢防制法特殊洗錢罪、貪污治罪條例的公務員財產來源不明罪。

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九州集團總裁陳政谷：刑法普通賭博罪、刑法意圖營利供給賭博場所罪、刑法意圖營利聚眾賭博罪、刑法電腦設備詐欺罪、刑法三人以上共同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法的一般洗錢罪、組織犯罪防制條例的主持、指揮、操縱犯罪組織、貪污治罪條例的對於公務員違背職務行為行賄罪。

葳群公司負責人徐培菁：刑法普通賭博罪、刑法意圖營利供給賭博場所罪與意圖營利聚眾賭博罪、修正前洗錢防制法的一般洗錢罪、組織犯罪防制條例的主持、指揮、操縱犯罪組織罪、貪污治罪條例的對於公務員違背職務行為行賄罪。

史鎮康等重要幹部：刑法普通賭博罪、刑法的意圖營利供給賭博場所罪與意圖營利聚眾賭博罪、修正前洗錢防制法的一般洗錢罪、組織犯罪防制條例的主持、指揮、操縱犯罪組織罪。

TVBS前記者史鎮康等重要幹部，中檢依主持、指揮、操縱犯罪組織罪等5項罪名起訴。（資料照）

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