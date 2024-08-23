為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

警政監林明佐涉貪4451萬 中檢偵破九州集團起訴33人罪名一次看

被起訴貪污治罪條例的對於公務員違背職務行為行賄罪等6項罪名的徐蓓菁（圖中）曾任中天電視台記者，以及台灣電競聯盟董事長。（資料照）

被起訴貪污治罪條例的對於公務員違背職務行為行賄罪等6項罪名的徐蓓菁（圖中）曾任中天電視台記者，以及台灣電競聯盟董事長。（資料照）

2024/08/23 13:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局三線二星警政監林明佐涉嫌當「內鬼」，收黑錢洩密包庇博弈與洗錢集團案，台中地檢署今天偵結起訴，起訴高達33人，人數與罪名之多，為中檢近年罕見，其主要涉案者的罪名如下。

刑事警察局三線二星警政監林明佐：貪污治罪條例的違背職務收賄罪、組織犯罪防制條例的公務員明知為犯罪組織而包庇罪、刑法公務員包庇圖利供給賭博場所罪、刑法公務員包庇圖利聚眾賭博、修正前洗錢防制法公務員洩漏機密罪（關於犯洗錢防制法消息）、刑法洩漏國防以外應秘密消息罪、修正前洗錢防制法特殊洗錢罪、貪污治罪條例的公務員財產來源不明罪。

九州集團總裁陳政谷：刑法普通賭博罪、刑法意圖營利供給賭博場所罪、刑法意圖營利聚眾賭博罪、刑法電腦設備詐欺罪、刑法三人以上共同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法的一般洗錢罪、組織犯罪防制條例的主持、指揮、操縱犯罪組織、貪污治罪條例的對於公務員違背職務行為行賄罪。

葳群公司負責人徐培菁：刑法普通賭博罪、刑法意圖營利供給賭博場所罪與意圖營利聚眾賭博罪、修正前洗錢防制法的一般洗錢罪、組織犯罪防制條例的主持、指揮、操縱犯罪組織罪、貪污治罪條例的對於公務員違背職務行為行賄罪。

史鎮康等重要幹部：刑法普通賭博罪、刑法的意圖營利供給賭博場所罪與意圖營利聚眾賭博罪、修正前洗錢防制法的一般洗錢罪、組織犯罪防制條例的主持、指揮、操縱犯罪組織罪。

TVBS前記者史鎮康等重要幹部，中檢依主持、指揮、操縱犯罪組織罪等5項罪名起訴。（資料照）

TVBS前記者史鎮康等重要幹部，中檢依主持、指揮、操縱犯罪組織罪等5項罪名起訴。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
刑事局警政監林明佐「內鬼」案 賭王左右手前TVBS記者史鎮康延押
2024/07/20 16:44

刑事局警政監林明佐「內鬼」案 賭王左右手前TVBS記者史鎮康延押
林明佐內鬼案》緝毒鐵漢名律師涉洩密交保
2024/08/16 05:30

林明佐內鬼案》緝毒鐵漢名律師涉洩密交保
impression

合併案勿淪為菜市場買賣
涉嫌收「黑錢」當博弈集團「內鬼」 刑事局警政監林明佐延押
2024/07/02 09:58

涉嫌收「黑錢」當博弈集團「內鬼」 刑事局警政監林明佐延押
警政監林明佐「內鬼」案 扯出台中名律師涉洩密50萬交保
2024/07/18 10:31

警政監林明佐「內鬼」案 扯出台中名律師涉洩密50萬交保
impression

桃園捷運新里程！捷運綠線G10至G12站傳統圓隧道全數貫通
台版「無間道」！刑事局警政監林明佐當博弈集團「內鬼」涉貪4451萬起訴
2024/08/23 12:32

台版「無間道」！刑事局警政監林明佐當博弈集團「內鬼」涉貪4451萬起訴
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播