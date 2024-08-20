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    情侶吵架！不滿男友與前女友連絡 她怒爬杆欲跳日月潭遭拉回

    女子爬出欄杆作勢要跳進湖裡。（擷取自匿名公社）

    女子爬出欄杆作勢要跳進湖裡。（擷取自匿名公社）

    2024/08/20 00:17

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕恐怖情人？近日臉書瘋傳一對情侶吵架，不過該女子卻站在欄杆外，氣的狂吼「為什麼跟前女友聯絡？」男子當下硬抓著她不放，但女子非常失控，甚至想直接跳進湖裡，周遭遊客見不對勁也上前趕緊將女子拉回，避免一場憾事發生。影片曝光，網友紛紛指出這是日月潭，「日月潭底已不缺瘋人了」、「背景就九族文化村的日月潭纜車阿」。

    網友近日在臉書社團匿名公社發文，只見影片中，一對情侶在吵架，但穿著白裙的女子卻站在欄杆外，下方則是深不見底的湖水，並大聲怒斥，「為什麼跟前女友聯絡？」完全不顧自己的生命安全，作勢要跳進湖裡。

    男子當下緊抓著女子的手不放，試圖安撫情緒好讓她穩定下來，而周遭一旁的遊客當下見狀不對勁，趕緊上前來幫男子把她拉回，所幸女子並沒有做出更多偏激舉動，順利將人給救回。

    貼文曝光，引起許多網友熱議，「急著想當前女友？」、「現在農曆七月，不要開玩笑，好可怕」、「天氣熱，他想游泳就讓他游」、「何苦為難自己，換個男人就好」、「這種的不會真跳，就算跟前女友聯絡也不需要跳啊」、「為了這種男人跳，年輕啊人終究年輕人」、「不要污染日月潭嗎，好啦，下去也沒關係先罰6000」、「傻眼，為了一個男的這樣」。

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