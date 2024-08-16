刑事局「淨牌專案」掃蕩偽造車牌 10天查獲30件、查扣假車牌60面

刑事局執行「淨牌專案」，查扣假車牌60面。（記者邱俊福攝）

2024/08/16 16:31

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局因應近期販售、使用假車牌案件增加，本月1日開始動員全國警力執行「淨牌專案」，針對偽造車牌進行大掃盪，經統計10天成果，已查獲30件、30人，查扣假車牌60面，其中僅有1名郭女為網路賣家，其餘都是使用者，而使用者主要可區分為「AB車懸掛假車牌」與「原車主懸掛假車牌」2大類，假車牌主要來源則為中國港、澳地區，目前專案仍持續執行，同時也溯源追查上游製造、販售源頭中。

刑事局表示，國內賣家透過臉書、蝦皮、淘寶、露天等網購平台，打廣告販賣車牌，當有買家下訂單，甚至要求客製化，包括車籍相同、廠牌、外觀類似等，賣家便向中國港、澳地區等製造商下訂進貨，製作完成後隨即以郵寄、貨運方式，寄給網路賣家。

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網路賣家以現貨6000元，客製化為8000元至12000元出售給買家。被逮的郭姓女網路賣家，便是透過網路臉書廣告，依據買家需求，向港、澳製造商訂作假牌出售。目前警方將擴大清查今年6萬4000多筆遭吊銷車牌車輛，是否仍上路使用，進一步追查假車牌。

使用假車牌的態樣分析，「AB車懸掛假車牌」為民眾購入無車牌的車輛（如牌照遭吊扣、吊銷）或權利車後，因欲上路使用，故至網路上購買相同車型、顏色的車牌後懸掛上路；「原車主懸掛假車牌」則多是原車主因酒駕、超速等交通違規遭吊扣、吊銷牌照，為繼續使用原車輛，遂購買假車牌後懸掛上路。

個案中，1名羅姓詐欺通緝犯因購買1輛賓士權利車後，發現發現該車牌已遭註銷，為了繼續使用該車輛，便至網路上向不詳賣家購買偽變造車牌後懸掛上路，今年6月間該車牌車主接獲監理站扣款通知，驚覺其車輛相同時段出現在高速公路不同路段，疑似車牌遭冒用，刑事局據報追查本月6日在高雄市鼓山區停車場逮捕羅嫌，查扣偽造車牌2面，依行使偽造特種文書罪移送檢方偵辦。

另刑事局偵二大隊第二隊分析近期ETAG有相同車牌同時出現南、北等異常通行紀錄後，鎖定新北市1家運輸公司涉嫌使用偽造車牌，且該公司其他車輛在本月初也曾因懸掛偽造車牌遭桃園市警方查獲，經分析車行軌跡，發現該車晝伏夜出，避免警方攔查，本月13日警方趁曾姓司機返家途中，在新北市土城區攔停該車輛，現場查知該車車身印有的車號已遭塗改，且懸掛車號雷同的偽造車牌，企圖魚目混珠躲避查緝，而該車原始牌照於3年前因逾期檢驗已遭監理站註銷，該公司為繼續營業使用，遂至網路上購買偽造車牌使用，詢後移送檢方偵辦。

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