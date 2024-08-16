毛畯珅性侵犯224罪判28年 許淑華再批北市疏失、徐巧芯幫園方說話

許淑華認為，至今北市府仍欠孩童及家長公道，「我們不要就這樣算了。」（圖擷取自許淑華臉書）

2024/08/16 17:47

首次上稿15:53

更新時間17:47（新增徐巧芯回應）

〔記者楊心慧、林欣漢／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅，先後性侵、猥褻20多名女童，台北地院今宣判，各罪合併判處28年有期徒刑，可上訴；台北市議員許淑華說，先前她曾提出建議包含建立北市統一監視器雲端、設置家長外部通報系統、建立無預警抽查機制、防止不肖業者借殼上市，卻沒被市長蔣萬安放在心上，她認為至今北市府仍欠孩童及家長公道，「我們不要就這樣算了。」

請繼續往下閱讀...

許淑華表示，她早在7月底要求北市府追查，狼師母親（案發園長）疑似在廢園懲處後，與創辦人聯手借殼上市托嬰中心，20多天過去，北市府還是沒有公布詳細的調查報告，再次呼籲北市府，務必確保培諾米達案件的相關人士，遠離教育現場，還給家長一個安心的托育環境。

許淑華指出，北市府本可透過行政手段，提早阻止悲劇，她也針對蔣萬安空洞的改革口號提出建議，包含建立北市統一監視器雲端、設置家長外部通報系統、建立無預警抽查機制、防止不肖業者借殼上市，不過蔣萬安卻沒放在心上，且對受害家長們請求增列心理諮商補助、以及回覆陳情信，蔣萬安也是一拖再拖，處理進度緩慢。

另外，許淑華也質疑，立委徐巧芯不只在「毛嫌已經被收押後召開協調會」，於家長們的傷口上撒鹽，根據市議員洪健益公布的協調會內容，更指出徐巧芯曾表示「希望園方與家長私下解決」，身為民意代表應該秉持公理，為受害的市民朋友討公道，徐巧芯當初卻站在受害者的對立面，還幫園方講話想促使家長和解，這個行為真的很不可思議。

許淑華最後呼籲，如今北市府還有說不清楚之處，相關單位必須講清楚說明白，「必須還孩童與家長們一個公道，我們不要就這樣算了。」

徐巧芯：從未替園方說話或主張和解

對於許淑華質疑，國民黨立委徐巧芯表示，當初接獲此案陳情後，就一直盡心盡力協助家長，要求市府勒令停業，更從未替園方說話或主張和解；反而是面對此案什麼事都沒做的許議員，只會血口噴人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法