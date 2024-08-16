爆乳妹狂飆超速被吊牌 掛假車牌被警方看破手腳

郭姓女子愛車牌照被吊扣6個月，她竟上網購買假車牌懸掛。（民眾提供）

2024/08/16 12:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在桌遊店上班的郭姓爆乳妹，日前因違規超速40公里，愛車牌照被吊扣6個月，郭女為了開車上班，竟上網購買假車牌懸掛，被警方查覺有異識破，除再祭出罰單，並將郭女依偽造文書罪送辦。

警方指出，15日晚間8點多，旗山警分局員警在旗山區延平一路某間桌遊店家，發現門口停放一部白色自小客車，員警察覺車牌外觀有異、十分可疑，立即盤查郭姓女駕駛（32歲），經檢視車身原始車號後再經比對，當場識破她的車懸掛假車牌。

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據了解，郭女為桌遊店員工，今年5月因嚴重違規超速40公里以上，牌照遭監理單位吊扣6個月，但她因工作需要車輛代步，竟異想天開在網路平台購買與該車型號及車色相同之假車牌代替使用，懸掛後心存僥倖上路，以為神不知鬼不覺，沒想到遇到警方攔查被識破。

旗山警分局呼籲，民眾切勿以身試法，使用偽變造車牌行駛道路，不但可依道路交通處罰條例第12條第1項第3款最高開罰新臺幣1萬800元外，更涉嫌刑法第212條、第216條偽造特種文書罪，可處1年以下有期徒刑，民眾貪圖小利，將受刑事及最高額罰金重罰。

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