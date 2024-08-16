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    傳傳晴空匯火警組自救會爭補助 竹市府：不列入災防法災區劃定

    新竹市晴空匯社區火警爭取劃入中央災防法的災區？市府今天稱火災案件不列入災區劃定。（記者洪美秀攝）

    新竹市晴空匯社區火警爭取劃入中央災防法的災區？市府今天稱火災案件不列入災區劃定。（記者洪美秀攝）

    2024/08/16 11:14

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市慈雲路晴空匯526火警釀2勇消殉職及351人被迫疏散，至今仍有多數住戶無法返家，近期疑有住戶在網路成立晴空匯火警自救會，並在網路發文訴求將晴空匯火警劃入中央的災區，可獲房貸降低等多項補助，但引發網友炸鍋及抨擊，稱火警非天災，為何要納稅人來承擔火警後果。而新竹市府今天也回應，稱火災案件不納入災防法第51條規定災區劃定。

    新竹市消防局表示，有關「災害防救法第51條災區劃定納入火災類別案可行性」部分，內政部已在113年8月9日邀集專家學者、中央相關部會及縣市政府召開研商會議，經會議決議為「火災案件不納入災防法第51條規定災區劃定，由地方政府針對受災民眾依實際受災事實核發救助金。」

    都發處表示，針對晴空匯社區，因中央已有會議決議「火災案件不納入災防法災區劃定」，故並無網路文章所提健保、稅賦減免、房貸利息減免等相關補助。目前市府依權責積極協助住戶，由社會處協助住戶請領「安遷救助金」與環保局專案協助災後大型傢俱清運，後續社區裝修整建許可階段，都發處可提供行政協助，依法審查，為建築公安進行把關。

    社會處表示，針對「安遷救助金」，依據「新竹市政府災害救助金核發要點」，由新竹市東區區公所協助受災民眾申請安遷救助金，對象為設籍且實際居住受災住戶，每人2萬元，1戶最多以5人為限。

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